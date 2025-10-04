रायगडचे राजकीय वातावरण तापू लागले
रायगडचे राजकीय वातावरण तापू लागले
शिंदेंच्या आमदाराला तटकरेंच्या शिलेदाराचं प्रत्युत्तर; टीका व्यक्तिगत पातळीवर
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ४ : रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या चांगलीच शाब्दिक चकमक बघायला मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. जिल्ह्यातील दुसऱ्या फळीतील नेते एकमेकांवर चिखलफेक करताना आपण आपल्या पक्षाशी आणि नेत्याशी किती प्रामाणिक आहोत, हेदेखील दाखवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते धनंजय देशमुख यांनी अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्याविरोधात व्यक्तिगत टीका करून या वादाला नव्याने सुरुवात केली आहे. महाड येथे पत्रकार परिषद घेत त्यांनी सांगितले होते की, रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये खासदार सुनील तटकरे तब्बल ४० वर्षांपासून म्हणजे १९९२ पासून सक्रिय आहेत. रायगडची जनता त्यांना वारंवार आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देत आहे. जे सुनील तटकरे यांच्या पायाला हात लावून मोठे झाले, त्यांनी त्यांच्यावर टीका करण्याची जी काय आता नवीन शृंखला सुरू केलेली आहे, ती कुठेतरी थांबवावी, अन्यथा त्यांना याच्याहीपेक्षा परखड शब्दांमध्ये भविष्यात उत्तरे दिली जातील, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते धनंजय देशमुख यांनी शिवसेनेचे अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांना दिला. महेंद्र दळवी यांनी रोह्यात येऊन सुनील तटकरेंवर टीका केली होती. त्याला राष्ट्रवादीकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. धनंजय देशमुख यांच्या टीकेला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांनीही जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभेला मदत करण्यासाठी सुनील तटकरे यांनी कितीतरी फेऱ्या महेंद्र दळवी यांच्या घरी घातल्या होत्या. शिवसेनेच्या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले, म्हणून सुनील तटकरे खासदार झाले. त्यामुळे धनंजय देशमुख यांच्यासारख्यांनी आमच्या नेत्याबद्दल बोलताना सांभाळून बोलावे, असा इशारा राजा केणी यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.