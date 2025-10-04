पालीतील नागरी समस्या लवकरच सोडवणार
पालीतील नागरी समस्या लवकरच सोडवणार
खासदार सुनील तटकरे यांची ग्वाही
पाली, ता. ४ (वार्ताहर) ः अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शुद्ध पाणी योजना व बाह्यवळण मार्गाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली.
येथील एका कन्स्ट्रक्शन कार्यालयाचे तसेच एंटरप्राइजेस शोरूमचे उद्घाटन खासदार तटकरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्यांनी पाली शहरासाठी पायाभूत सुविधांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. खासदार तटकरे म्हणाले की, अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाली शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. शुद्ध पाणी योजना, बाह्यवळण मार्ग तसेच अंतर्गत रस्ते सुधारणा हे प्रश्न निकाली काढले जातील. यामुळे भाविक, पर्यटक आणि नागरिक यांना दिलासा मिळेल. कार्यक्रमाला खासदार धैर्यशील पाटील व अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. खासदार धैर्यशील पाटील यांनी या नव्या कार्यालयामुळे पाली व रायगड जिल्ह्यात दर्जेदार रचनात्मक वास्तू उभारणीस हातभार लागेल असे सांगितले. कार्यक्रमाला नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर, भाजप नेते प्रकाश देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष संदेश शेवाळे, नगरसेवक प्रदीप धुमाळ यांच्यासह विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती.
