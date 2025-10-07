पूरग्रस्तांसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थानची भरघोस मदत
पूरग्रस्तांसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थानची भरघोस मदत
सुधागड तहसीलदार यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द
पाली, ता. ७ (वार्ताहर) : मराठवाड्यात महापुराच्या तडाख्यात शेतीसह संसारही वाहून गेले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीची शेतकरी बांधव आस धरून बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या पाली येथील बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था मदतीसाठी पुढे सरसावली आहे. देवस्थानच्या वतीने मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी दोन लाख ५१ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. या मदतीचा धनादेश नुकताच सुधागड तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
धाराशीव, नांदेड, लातूर, परभणी, बीड, जालन्याला महापूर आल्याने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतामध्ये अद्याप गुडघाभर पाणी असल्यामुळे पंचनामेही रखडले आहेत. त्यामुळे श्री. बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्थेकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात दोन लाख ५१ हजार रुपयांचा धनादेश सुधागड तालुक्याचे तहसीलदार उत्तम कुंभार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या वेळी बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, विश्वस्त विश्वास गद्रे, व्यवस्थापक शेखर सोमण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोरोना महामारीतदेखील बल्लाळेश्वर देवस्थानकडून भरघोस मदत करण्यात आली होती. याबरोबरच काही वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या पूरस्थितीतही देवस्थानतर्फे भरघोस मदत करण्यात आली होती. प्रत्येक आठवड्यात एक दिवस भक्तांसाठी व गरजू नागरिकांना विविध आजारांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सहाय्याने मोफत आरोग्यसेवा पुरवली जाते. त्यामुळे श्री. बल्लाळेश्वर देवस्थान संस्था पाली यांचे काम नेहमीच कृतिशील राहिले आहे.
*********************
फोटो ओळ, पाली : तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना मदतीचा धनादेश देताना देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे आणि विश्वस्त. (छायाचित्र, अमित गवळे)
