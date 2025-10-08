वावळोली आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी जाणले वाचन संस्कृतीचे महत्व सकाळ एनआयई उपक्रमात राजेश थळकर यांचे मार्गदर्शन
वावळोली आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वाचन संस्कृतीचे धडे
‘सकाळ एनआयई’ उपक्रमात राजेश थळकर यांचे मार्गदर्शन
पाली, ता. ८ (वार्ताहर) ः ‘सकाळ एनआयई’तर्फे वावळोली येथील अनुदानित आश्रमशाळेत ‘वाचन संस्कृती वाढविणे गरजेचे’ या विषयावर मार्गदर्शन कार्यशाळा पार पडली. या वेळी मराठी साहित्य मंडळ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश थळकर यांनी विद्यार्थ्यांना वाचन संस्कृतीचे महत्त्व सांगितले.
राजेश थळकर म्हणाले की, वाचनामुळे केवळ शालेय पुस्तकांचे नव्हे, तर विविध विषयांचे आणि जगातील घडामोडींचे ज्ञान मिळते. पुस्तके आणि विशेषतः कथा-कादंबऱ्या वाचल्याने मुलांची कल्पनाशक्ती वाढते आणि विचार करण्याची क्षमता विकसित होते. सातत्याने वाचन केल्याने शब्दसंग्रह वाढतो, भाषेची मांडणी सुधारते आणि लेखन व संवाद कौशल्ये अधिक प्रभावी होतात. वाचनामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होते. हे गुण अभ्यासातही उपयोगी पडतात. थोर व्यक्तींची आत्मचरित्रे, पौराणिक कथा आणि प्रेरणादायी साहित्य वाचल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चांगले संस्कार आणि मानवी मूल्ये रुजतात. वाचन हा एक आरोग्यदायी छंद आहे. टीव्ही किंवा मोबाईलवर वेळ घालवण्याऐवजी वाचनात गुंतल्याने वेळेचा सदुपयोग होतो आणि मनाला शांती मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
‘सकाळ’ एनआयईच्या उपक्रमाचे कौतुक
कुलाबा जिल्हा आदिवासी सेवा मंडळ, पाली संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र लिमये यांनी ‘सकाळ’ एनआयईतर्फे आयोजित या उपक्रमाचे कौतुक केले. या वेळी वावळोली आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापिका सरिता सावंत, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापक दिनेश इंगळे, शिक्षिका विद्या बागुल व सरिता शिद उपस्थित होते. शिक्षिका संतोषी कडू व शिक्षक विजय काटकरदेखील उपस्थित होते.
मोबाईलच्या युगात हरवत चाललेली वाचन संस्कृती टिकवणे व जोपासणे आवश्यक आहे. ‘सकाळ एनआयई’तर्फे आयोजित या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना वाचनाचे महत्त्व व आवश्यकता समजले. त्यामुळे त्यांना वाचनाची गोडी व आवड निर्माण होईल, असा विश्वास वाटतो. अतिशय सोप्या, सुलभ, सहज व ओघवत्या भाषेमध्ये आणि विविध उदाहरणे देऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
- सरिता सावंत, मुख्याध्यापिका, आश्रमशाळा, वावळोली
फोटो ओळ
पाली ः विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना तज्ज्ञ मार्गदर्शक राजेश थळकर यांच्यासोबत मुख्याध्यापिका सरिता सावंत, शिक्षिका विद्या बागुल व सरिता शिद
फोटो ओळ, पाली, सरिता सावंत, मुख्याध्यापिका, आश्रमशाळा, वावळोली
