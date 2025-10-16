सहकार्य करण्याचे आरसीएफचे आवाहन
सहकार्य करण्याचे आरसीएफचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १५ : थळ येथील आरसीएफच्या खत प्रकल्पात नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे. या संदर्भात आरसीएफने एक निवेदन जारी केले असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार सद्या एकही प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित राहिला नसल्याचे सांगितले आहे. माजी न्यायमूर्ती अ. बी. पालकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार, आरसीएफ थळ युनिटने एकूण ३८५ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील सदस्यांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रमाणित करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ५९३ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना विविध पदांवर काम दिले गेले आहे. या नोंदींवर आधारित निरीक्षणानंतर न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे की, आरसीएफवर यापुढे कोणत्याही अतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार देण्याची कायदेशीर बंधनकारकता उरत नाही. तरीही वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आरसीएफने २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावरील निकाल सध्या प्रलंबित असल्याने आरसीएफ प्रशासनाने शांततामय आणि सहकार्यात्मक वातावरण राखण्याचे आवाहन सर्व स्थानिक नागरिकांना केले आहे.
