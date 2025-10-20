फटाके मुक्तीसाठी धडपड
रायगड जिल्ह्यात पर्यावरणस्नेही दिवाळीकडे कल
पाली, ता. २० (वार्ताहर)ः तिमिरातून तेजाकडे नेणारा, नवी ऊर्जा, प्रकाश, आनंद, उत्साह देणारी दिवाळी प्रत्येकजण वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी करतो, मात्र फटाक्यांच्या दुष्परिणामामुळे विरजण पडते. याच अनुषंगाने जिल्ह्यात राबवण्यात येणाऱ्या फटाकेमुक्त अभियानातून प्रबोधन सुरू आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती २० वर्षांपासून फटाकेमुक्त दिवाळी अभियान राबवित आहे. यंदाही जिल्ह्यात हे अभियान राबविले जात आहे. त्याच्या या प्रयत्त्नांना विविध सामाजिक संघटना, काही पर्यावरणप्रेमी लोक, समाजसेवक तसेच शाळा, महाविद्यालयातून पाठिंबा मिळत आहे.
मुळात फटाके वाजवून विध्वंसक वृत्ती वाढू शकते. तसेच वायू, ध्वनी प्रदूषणाने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, तर प्राण्यांनादेखील त्रास होतो. त्यामुळे सुज्ञ पालक, शिक्षक मुलांना दिवाळीत फटाके फोडण्यापासून परावृत्त करत आहेत. फटाक्यांच्या दुष्परिणामांची माहिती देताना मुलांचा पुस्तक वाचन, किल्ले बांधणी, आकाशकंदील, भेटकार्ड बणविणे, रांगोळी अशा रचनात्मक उपक्रमात सहभाग वाढवला जात आहे.
फटाकेविक्रीचा व्यवसाय सोडला
फटाक्यांचे पैसे वाचवून मुलांना अवांतर वाचनाची सवय लागावी, यासाठी अनेक जण विविध माध्यमातून प्रयत्नशील आहेत. वेळप्रसंगी लाखो रुपयांचा फटाक्यांचा व्यवसाय बंद करण्याचे धाडस दाखवले जात आहे. पेण येथील रोहन मनोरे या तरुणाने जवळपास १० वर्षांपासून सुरू असलेले फटाक्यांचा व्यवसाय बंद करून तीन ते चार लाखांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे. त्याच्या या निर्णयाला कुटुंबीयांनी पांठिबा देताना साथ दिली.
पैशातून गरिबांना फराळवाटप
जिल्ह्यात काही शाळकरी मुले फटाक्यांच्या पैशातून विधायक कामे करताना दिसत आहेत. काही मुले फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करून चांगली पुस्तके, खेळणी, भेटवस्तू, मिठाई, गरिबांच्या घरी फराळ देणे, त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक मदत करतात. पालीतील विनय निकुंभ हा विद्यार्थी फटाक्यांच्या वाचलेल्या पैशातून गरिबांना फराळाचे वाटप करतो.
शैक्षणिक मदतीवर भर
अंनिसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना किमान शंभर रुपये वाचवा, असे आवाहन केले जाते. वाचलेल्या पैशातून चांगली पुस्तके, खेळणी, भेटवस्तू, मिठाई, गरिबांच्या घरी फराळ देणे, त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक मदत अशा सामजिक कार्यांसाठी प्रोत्साहित करण्यात येते. काही शाळेतील विद्यार्थ्यांनी याच पैशांतून वाचनालयाला मदत दिली आहे, तर काही विद्यार्थ्यांनी घरी बनवलेले दिवाळीचे पदार्थ झोपडपट्टीतील मुलांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र अंनिसच्या फटाकेमुक्त दिवाळी अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वांनी फक्त दिवाळीतच नाहीतर विविध धर्मातील सणांच्या दिवशी आतषबाजी, मिरवणुकीत होणारे प्रदूषण टाळावे.
- मोहन भोईर, जिल्हा कार्याध्यक्ष, महा. अंनिस जिल्हा रायगड
