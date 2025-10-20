गावपाड्यांमध्ये सणाचा गोडवा
परसबागेतील झेंडू, अस्टरच्या फुलांना मागणी
पाली, ता. २० (वार्ताहर)ः सुधागड तालुक्यातील आदिवासीवाड्या-पाड्यांवरील परस, रानमाळावरील अस्टर, झेंडूच्या फुलांची लागवड करतात. फुलांचे भरघोस उत्पादन आले असल्याने सणासुदीला रोजगार उपलब्ध झाल्याने सणाचा गोडवा वाढला आहे.
रायगड जिल्ह्यात पुणे, वाशी येथील मंडईतून झेंडूची फुले येतात, मात्र येथील आदिवासींनी पिकवलेल्या झेंडू, अस्टरच्या फुलांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. आदिवासी बंधू-भगिनी टोपलीमध्ये घेऊन दारादारात फुले विकतात. त्यामुळे सहज फुले उपलब्ध होत आहेत. ही फुले विकून आदिवासींच्या हाती चार पैसे मिळत आहेत. अस्टरच्या फुलांच्या एका जुडीत अस्टरची १० रंगीबेरंगी फुले मिळतात, तर झेंडूच्या जुडीत १०पेक्षा टवटवीत ताजी फुले मिळतात, पण यंदा लांबलेल्या मुसळधार पावसामुळे फुलांच्या उत्पादनात काही प्रमाणात घट झाली आहे, मात्र पावसाने उघडीप दिल्याने बहर चांगला येत आहे. दिवाळी सणांमध्ये जास्त विक्री होते. जास्त जुड्या घेतल्यास पन्नास रुपयाला सहा ते सात जुड्या मिळतात, परंतु काही ग्राहक १० रुपयाला दोन जुड्या मागत असल्याने नुकसान सोसावे लागत असल्याचे चेरफळवाडी येथील फुलेविक्रेते रघुनाथ शिद यांनी सांगितले.
