स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सन्मानजनक जागा द्या
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सन्मानजनक जागा द्या
रिपाइं रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख सोनावळे यांची मागणी
पाली, ता. २७ (वार्ताहर) ः आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका व नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) पक्षाला सन्मानजनक जागा न दिल्यास स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख राहुल सोनावळे यांनी रविवारी (ता. २६) पालीतील पत्रकार परिषदमध्ये सांगितले. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राहुल सोनावळे यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात रिपाइंची ताकद वाखाणण्याजोगी आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली रिपाइंची संघटनात्मक वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये रिपाइंला सन्मानजनक जागा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी पुढे सांगितले की, रिपाइंने अनेक निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे या वेळी आम्हालाही सत्तेत योग्य तो वाटा मिळावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. महायुतीने रिपाइंकडे योग्य तो सन्मान राखून जागावाटप न केल्यास कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून स्वतंत्र लढतीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सोनावळे यांनी स्पष्ट केले. रायगड जिल्ह्यातील रिपाइं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह असून, सन्मानजनक जागांसाठी जनतेतून व पक्षातूनही मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे, असेही ते म्हणाले. या वेळी रिपाइं पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.