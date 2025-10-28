आधार केंद्र वितरणावरून वाद
आधार केंद्र वितरणावरून वाद
८१ अपात्र अर्जदारांना परवानगी दिल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २८ : रायगड जिल्ह्यात आधार नोंदणी व अद्यावतीकरण केंद्रांसाठी २६८ जणांनी अर्ज केले होते. त्यातील ९९ केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच प्रत्यक्षात ८१ ठिकाणी आधार केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र ही परगानगी देताना पात्र अर्जदारांना डावलून काही ठिकाणी अपात्र अर्जदारांना आधार केंद्र देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही निवड प्रक्रिया वादात सापडली आहे.
आपले सरकार केंद्र चालकांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची सोमवारी (ता. २७) भेट घेत भूमिका मांडली. आधार केंद्रांचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपले सरकार सेवा केंद्रचालक फक्त एकाच आधार केंद्रासाठी अर्ज करू शकतात. त्यांच्या कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीचा अर्ज आला असल्यास दोन्ही अर्ज ग्राह्य धरले जात नाहीत, असा नियम आहे. मात्र एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना आधार केंद्राचे वाटप करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी आधार केंद्रांची गरज नाही त्या ठिकाणीदेखील केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत दिव्यांगांना डावलण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
नोंदवलेले आक्षेप
अर्जदार शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी असल्यास अपात्र ठरतो; परंतु कर्जत तालुक्यात पोलिस पाटील पदावर कार्यरत महिला अर्जदाराला आधार केंद्र देण्यात आले आहे. आधार केंद्र वाटप प्रक्रियेत पात्र दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. एका दिव्यांगाने श्रीवर्धनसाठी अर्ज केला होता. परंतु त्याने बोर्लीपंचतनसाठी अर्ज केल्याचे सांगून त्याचा अर्ज बाद ठरवण्यात आला आहे. तसेच सेतू केंद्रावरील दाखल्यांची संख्या वाढवून दाखवण्यात आली असून, त्या आधारावर केंद्रांना मंजुरी दिल्याचे आपले सरकार सेवा केंद्र चालक स्वप्नील सोनावणे यांनी सांगितले.
