कारचे सनरुफ ठरले जीवघेणे ताम्हिणी घाटात कारच्या सनरुफवर दगड कोसळून महिलेचा मृत्यू
घाटात सनरूफवर दगड कोसळून महिलेचा मृत्यू
पाली, ता. ३० (वार्ताहर) ः माणगाव-पुणे मार्गावरील ताम्हिणी घाटात कोंडेथर गावाजवळ गुरुवारी (ता. ३०) डोंगरावरून अचानक दरड कोसळून अपघात घडला. डोंगरावरून कोसळलेल्या दरडीतील एक मोठा दगड थेट धावत्या कारच्या सनरूफवर आदळला. यामुळे कारमधील एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
पुणे येथून माणगावच्या दिशेने प्रवास करत असताना दरडीचे मोठे दगड थेट कारवर पडले. यामुळे सनरूफ फुटून स्नेहल गुजराती (वय ४३) नावाच्या महिलेच्या डोक्यावर एक मोठा दगड पडला. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या आणि उपचारांसाठी रुग्णालयात नेत असताना कारमध्येच त्यांचा मृत्यू झाला. माणगाव पोलिस ठाण्यात या अपघाताची नोंद करण्यात आली असून अधिक तपास सुरू आहे.
