आलिशान कारने घराची रेकी
घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १ ः आलिशान कारमधून उच्चभ्रू सोसायट्यांची रेकी करून भरदिवसा घरफोडी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीला रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अटक केली आहे. या प्रकरणात रायगड, सातारा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील १० घरफोड्यांचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील पाली, रोहा, महाड, श्रीवर्धन येथे घरफोडीच्या घटना वाढल्या होत्या. सर्व गुन्ह्यांमध्ये एक कारचा वापर होत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या टोळीचा प्रमुख शाहनवाज इकराम कुरेशीला (वय ५०) उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहर जिल्ह्यातील सिंकदराबाद येथे छापा टाकून रायगड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्याच्याकडून चोरीतील १५.५ लाखांच्या मुद्देमालासह २४ काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्याच्यासह शमीम इस्लाम कुरेशी, हिना कुरेशी, नौशाद कुरेशीला उत्तर प्रदेश येथून ताब्यात घेतले आहे. उच्चभ्रू सोसायट्यांमधील बंद घरे हेरून, त्यांचे कुलूप तोडून मौल्यवान दागिने, रोकड ते लंपास करीत होते. रायगड पोलिसांच्या पथकाने महिनाभर आरोपींच्या परिसरात वेषांतर करून माहिती संकलित केली होती.
-----
शाहनवाज कुरेशी सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर हत्येचे तसेच आर्म्स ॲक्टचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. स्थानिक पोलिसांवर गोळीबारही केला होता. त्यामुळे रायगड पोलिसांचे पाच अधिकारी, ४० अंमलदारांची मदत घेण्यात आली.
- आंचल दलाल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, रायगड
