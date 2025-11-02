बळीराजा पावसापुढे हतबल
आडवे झालेले भातपीक पुन्हा उगवले
पाली, ता. २ (वार्ताहर) ः वादळी पावसाने रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीचे मोठे नुकसान केले आहे. शेतामध्ये आडवे पडलेले भातपीक मुसळधार पावसाने जमिनीत रुजली असून नव्याने रोपे उभी राहिली आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उरल्यासुरल्या आशांवर पाणी फेरले आहे.
परतीचा पाऊस रोज धुमाकूळ घालत आहे. पावसाने उसंत घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांना उरलेला भात काढणे अशक्य झाले आहे. भात काढून ठेवला तरी मळणी, झोडणी करण्याचा शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. परिणामी, आहे त्या स्थितीत शेतामध्ये भात ठेवला आहे; मात्र पाऊस, वाऱ्यामुळे उभे पीक शेतातच आडवे झाले आहे. काही ठिकाणी मोठी रोपे उगवली आहेत. तर काही ठिकाणी काढलेला भात कुजला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्या भाताचा उपयोग होणार नसल्याने हतबल झाल्याची भावना आहे.
------------------------------------
पंचनामे करण्यासाठी धडपड
परतीच्या पावसामुळे दयनीय अवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत पंचनामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाईलवर जीपीएस कॅमेऱ्यामधून फोटो आणा, असे उत्तर कृषी विभागाकडून मिळत आहे. शेतात काम करणारा शेतकरी, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत मोबाईलवर जीपीएस कॅमेऱ्यातून फोटो काढणार हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे, त्यामुळे कृषी, महसूल विभाग उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
