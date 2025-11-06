अलिबाग नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीत विघ्न
अलिबाग नगर परिषदेच्या हद्दवाढीत विघ्न
निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे प्रस्ताव रखडण्याची चिन्हे
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ६ : जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग नगर परिषदेच्या हद्दीत विविध शासकीय कार्यालये, अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि बाजारपेठांचा समावेश आहे. या बांधकामांनी एकूण क्षेत्रफळाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापला आहे. त्यामुळे अलिबाग नगर परिषदेची हद्द वाढवण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आला होता, मात्र निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे पडण्याची शक्यता आहे.
अलिबाग नगर परिषद हद्दीत चेंढरे, वरसोली, वेश्वी आणि कुरुळ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर वर्षभरापूर्वी सुरू झाली होती. वेश्वी वगळता इतर सर्व ठिकाणी नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय सत्ता होती. त्यामुळे प्रशासकीय कालावधीत एकमार्गी हद्दवाढ करणे शक्य होते. हद्दवाढीबाबत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींकडून हरकती मागवल्या होत्या. निवडणुका लागण्यापूर्वीच ही हद्दवाढ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, परंतु मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
राजकीय आक्षेप
कोणतीही बैठक किंवा लेखी सूचनेशिवाय आमदारांच्या तोंडी आदेशावर मुख्याधिकाऱ्यांनी काढलेले पत्र नियमबाह्य असल्याने हद्दवाढीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे शेतकरी कामगार पक्षाचे म्हणणे होते. तरीदेखील गेल्या वर्षभरात ही प्रक्रिया वेगाने सुरू होती. अशातच नगर पंचायतीच्या निवडणुका लागल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
हद्दवाढीमुळे अलिबाग शहराचा सुनियोजित विकास साधता येईल. यासंदर्भातील हरकती संबंधित ग्रामपंचायतींकडून मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र सध्या या विषयावर कोणत्याही प्रशासकीय हालचाली सुरू नाहीत.
- सागर साळुंखे, मुख्याधिकारी, अलिबाग नगर परिषद
अलिबाग नगर परिषदेची माहिती
एकूण क्षेत्रफळ : १.८१ चौ.कि.
स्थापना : १८६४
मतदारसंख्या : १६,३५४
