पोराबाळांसाठी धडपड
रस्त्यावर भात सुकवण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ८ ः परतीच्या पावसामुळे शेतात उभे असलेले पीक आडवे होऊन पाण्यात सडले आहे. कापणी करून शेतात ठेवलेला पीक पाण्यात बुडाल्याने दाण्यांना कोंब फुटण्याची भीती आहे. त्यामुळे निदान घरातल्या पोराबाळांची अबाळ होऊ नये, म्हणून भात सुकवण्याची धडपड सुरू आहे.
परतीच्या पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हंगामातच अवकाळी पावसाने जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या भातपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेल्यामुळे बळीराजा संकटात आहे. या नुकसानीचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. हमीभावाने भात विकण्यासाठी आर्द्रतेचे प्रमाण १६ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे; मात्र पावसात भिजलेल्या भाताची आर्द्रता जास्त असल्याने विकता येणार नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर भिजलेला भात रस्त्यावर सुकवण्याची वेळ आली आहे. या आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टरवरील भातशेती बाधित झाली असून, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
वाहनचालकांची तारांबळ
भात सुकवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने महामार्गाच्या कडेला तसेच गावातील रस्त्यांवर धान्य पसरवून वाळवण्यास सुरुवात केली आहे; पण या प्रकारामुळे वाहनचालकांची तारांबळ उडत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीची दखल घेतली असून शेतकऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
नुकसान टाळण्याचा खटाटोप
कृषीतज्ज्ञांच्या मते, भात योग्यप्रकारे वाळवला गेला नाही तर शेतकऱ्यांचा खर्च वाढण्यासोबतच उत्पन्नातही मोठी घट होऊ शकते. सध्या प्राथमिक पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले असले तरी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तत्काळ नुकसानभरपाई आणि आर्द्रतेच्या नियमांमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठीचा खटाटोप सुरू आहे.
हातातोंडाशी आलेले भातपीक वाया गेले. अशी भयानक आपत्ती यापूर्वी आली नव्हती. कापलेले पीक अनेक दिवस पाण्यात राहिल्याने दाण्याला कोंब आलेले आहेत. त्याचबरोबर भरडाईत तांदूळ तुटण्याची शक्यता आहे.
- शांताराम पाटील, प्रयोगशील शेतकरी
