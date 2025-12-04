सुधागडातील दुर्गम भागांसाठी फिरता दवाखाना सुरू
लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट व लँडमार्क केअर्सचा उपक्रम; आरोग्यसेवेचा मोठा दिलासा
पाली, ता. ४ (वार्ताहर) : सुधागड तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना तातडीची आणि मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘फिरता दवाखाना’ ही महत्त्वाकांक्षी सेवा नुकतीच पाली येथे सुरू करण्यात आली आहे. लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट आणि लँडमार्क केअर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात आलेले हे युनिट आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांसाठी वरदान ठरणार आहे.
सुधागड तालुका डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला असून, येथील अनेक वाड्या-वस्त्यांपर्यंत रुग्णवाहिका किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पोहोच मर्यादित आहे. गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी नागरिकांची संख्या मोठी असून, त्यांच्यासाठी वैद्यकीय उपचार मिळवणे हे रोजचे आव्हान बनले आहे. प्रतिकूल भौगोलिक स्थिती, खडतर रस्ते आणि दळणवळणाचा अभाव यामुळे अनेक वेळा रुग्णांना योग्य उपचार मिळण्यास उशीर होतो. या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेला फिरता दवाखाना गावागावातील लोकांना घराजवळच मोफत तपासणी, प्राथमिक उपचार, औषधोपचार आणि आरोग्य मार्गदर्शन देणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
फिरत्या दवाखान्याचे उद्घाटन आरबीएसकेच्या डॉ. दीपाली देशमुख आणि लँडमार्कचे सीएसआर व्यवस्थापक वैभव सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्टचे मुख्य व्यवस्थापक (जागृती विभाग) गौतम कनोजे, सहाय्यक व्यवस्थापक (हेल्थकेअर व्हर्टिकल) डॉ. गीतांजली राव हजारे, मेडिकल ऑफिसर सुधागड-पाली डॉ. तुषार, सहाय्यक व्यवस्थापक (पर्यावरण संवर्धन प्रकल्प) कन्हैया सोमणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप दपके, अमित निंबाळकर, दिनेश इंगळे, पंकज माने, मार्कस गायकवाड, राहुल ठोंबरे आणि मंगेश निरगुडे यांनीही उपस्थिती दर्शविली. या सेवेमुळे भविष्यात तालुक्यातील आरोग्य स्थितीत सकारात्मक बदल होईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
फोटो ओळ : पाली : फिरता दवाखाना युनिटचे उद्घाटन करताना मान्यवर. (छायाचित्र : अमित गवळे)
