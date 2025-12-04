पालीवाला महाविद्यालयतर्फे एड्स जनजागृती
विद्यार्थ्यांनी पथनाट्याद्वारे दूर केले गैरसमज; शहरातील प्रमुख ठिकाणी शास्त्रशुद्ध माहितीचा प्रसार
पाली, ता. ४ (वार्ताहर) : पाली शहरात एड्सविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी शेठ जे. एन. पालीवाला महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) कक्ष व रेड रिबन क्लबच्या संयुक्त विद्यमाने जनजागृती रॅली पार पडली. एड्ससंदर्भातील अज्ञान, भीती आणि समाजातील प्रचलित गैरसमज दूर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले पथनाट्य विशेष आकर्षण ठरले.
रॅलीची सुरुवात महाविद्यालय परिसरातून झाली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी बल्लाळेश्वर मंदिर, पाली बसस्थानक, तहसीलदार कार्यालय या ठिकाणी थांबून प्रभावी पथनाट्य सादर केले. प्रत्येक सादरीकरणाला उपस्थित नागरिक, भाविक आणि युवक-युवतींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. आजाराबाबत समाजात रूढ झालेल्या चुकीच्या समजुती, संक्रमणाचे वास्तव मार्ग, प्रतिबंधक उपाय आणि उपचार या सर्व बाबींविषयी विद्यार्थ्यांनी साध्या, परिणामकारक भाषेत माहिती दिली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीस लागेल. या उपक्रमासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुधाकर लहुपचांग, सुधागड तालुक्याचे तहसीलदार उत्तम कुंभार, नायब तहसीलदार भरत फुलपगार, ज्ञानेश्वर अडसुळे, नकुल पोळेकर, महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळाचे सतीश शिर्के व ह.भ.प. महेश पोंगडे महाराज यांसह मान्यवर उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे कौतुक करीत अशा उपक्रमांची समाजजागृतीत अत्यंत गरज असल्याचे नमूद केले.
एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सर्जेराव पाटील, डॉ. अनिल झेंडे, लिनताज उके, प्रा. स्नेहल बेलवलकर, प्रा. उमेश इनामदार, प्रा. विशाखा मनकामे, प्रा. भक्ती साजेकर, प्रा. दीपाली बांगारे, प्रा. संतोष भोईर, प्रा. संदेश गावडे, डॉ. भारती आरोटे, प्रा. राकेश शिर्के आणि प्रा. रुक्सार महाडकर यांनी रॅलीचे नियोजन आणि देखरेख सांभाळली. शहरातील मोठ्या संख्येने नागरिकांनी या रॅलीचा लाभ घेतला.