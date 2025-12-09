आरोग्यवर्धक स्थानासाठी उन्हेरेमध्ये पर्यटकांची गर्दी
आरोग्यवर्धक स्नानासाठी उन्हेरेमध्ये पर्यटकांची गर्दी
गंधकमिश्रित गरम पाण्याची तीन कुंड; शालेय सहलींसाठी पसंती
पाली, ता. ९ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यातील अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीपासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेले उन्हेरे गरम पाण्याचे कुंड हे निसर्गाने दिलेले अद्भुत वरदान मानले जाते. पृथ्वीच्या गर्भातून नैसर्गिकरीत्या बाहेर येणारे गंधकमिश्रित गरम पाणी हे स्नानासाठी तर उपयुक्त आहेच; पण आरोग्यदायी गुणधर्मांमुळे वर्षभर हजारो पर्यटकांना आकर्षित करते. विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या हिवाळ्यात कुंड परिसर पर्यटक, स्थानिक नागरिक आणि शालेय सहलींनी अक्षरशः फुलून गेले आहे.
उन्हेरेच्या कुंडातील पाणी प्रत्येक ऋतूमध्ये सारखेच गरम राहते. गंधकमिश्रित या उष्णोदक पाण्यात स्नान केल्यास त्वचेचे विकार, सांधेदुखी, अंगदुखी अशा अनेक तक्रारींवर आराम मिळतो, अशी लोकश्रद्धा आहे. त्यामुळे आरोग्य उपचाराबरोबरच ताजेतवाने अनुभव घेण्यासाठी देशभरातून, तसेच परदेशातूनही अनेक पर्यटक येथे भेट देतात. हिवाळ्यात शालेय सहलींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. लहान मुले, विद्यार्थ्यांचे गट, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक पाण्यात डुंबत तासन्तास थंडीवर मात करताना दिसतात. सप्ताहांत पाली-अंबा नदी परिसरात जेवढी गर्दी गणपती दर्शनासाठी असते, तितकीच गर्दी सध्या गरम पाण्याच्या कुंडात स्नानासाठी दिसू लागली आहे. कुंड परिसरातील शांत वातावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य हा अनुभव अधिक अविस्मरणीय ठरतो.
..............
असे आहेत कुंड
येथे एकूण तीन कुंड आहेत. त्यातील एक कुंड थंड पाण्याचे आहे, तर उर्वरित दोन कुंड गरम पाण्याची आहेत. यापैकी थंड पाण्याचे व त्याच्या शेजारी असलेले गरम पाण्याची कुंड उघड्यावर आहेत. त्यांना दगडी बांधकाम केले आहे. या गरम पाण्याच्या कुंडांना खाली सुरक्षेच्या दृष्टीने लोखंडी जाळी बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणी बुडण्याचा धोका नाही. या दगडी कुंडातील पाणी जास्त गरम असते. तर दुसरे कुंड मोठे आहे. हे कुंड बंदिस्त असून त्यामध्ये महिला व पुरुषांसाठी दोन भाग केले आहेत. या कुंडाला खाली लाकडी फळ्या बसविण्यात आल्या असल्याने येथेही कोणी बुडण्याचा धोका नाही.
..................
थकवा दूर
या गरम पाण्यात स्नान केल्यास ताजेतवाने वाटते. शरीरातील क्षीणपणा व थकवा नाहीसा होतो. त्यामुळे दिवसभर काम करून आलेले लोक, शेतात काम करून दमून थकून आलेले शेतकरी संध्याकाळी येथून स्नान केल्याशिवाय जात नाही. उन्हाळ्यातसुद्धा लोक येथे स्नान करतात; मात्र १५ ते २० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ या पाण्यात राहिल्यास चक्करसुद्धा येते. त्यामुळे काही वेळाने बाहेर पडून पुन्हा पाण्यात उतरावे.
..................
निसर्गरम्य वातावरण
कुंड परिसरात विठ्ठलाचे मंदिर आहे. सभोवताली वृक्षराजी आहे. कुंडांच्या समोर काही अंतरावर अंबा नदी वाहते. पाठीमागून उन्हेरे धरणाचे पाणी वाहते. बाजूला शेती आहे. फार रहदारी नाही, असे निसर्गरम्य आल्हाददायक वातावरण येथे आहे. कुंड परिसरात जेवण, चहा-पाण्यासाठी हॉटेल आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विश्रामगृह आहे. येथे शेजारीच स्वच्छतागृह व स्नानगृह आहेत. वाहने उभी करण्यास पार्किंगची सुविधा आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून येथे एक सभागृहदेखील बांधण्यात आले आहे. शिवाय ट्रस्टतर्फे विविध सोयीसुविधा पुरविल्या जातात. स्वच्छता राखली जाते.
