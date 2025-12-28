पालीत ३१ डिसेंबरला साडेतीनशे लिटर दुधाचे वाटप
पालीत ३१ डिसेंबरला साडेतीनशे लिटर दुधाचे वाटप
‘व्यसन सोडा, दूध प्या’ संकल्प नववर्षाचे, स्वागत व्यसनमुक्त जीवनाचे
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. २८ ः सरत्या वर्षाला निरोप देताना व नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरला ‘सेलिब्रेशन’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात व्यसनांचे प्रमाण वाढताना दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबरच्या दिवशी प्रबोधन करून विशेषतः तरुण पिढीला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी यावर्षीही आयुष्य व्यसनमुक्ती केंद्राचे अध्यक्ष व भाजप सुधागड तालुका युवा मोर्चाचे सरचिटणीस अंकुश आपटे यांच्या वतीने पाली येथे तब्बल साडेतीनशे लिटर दुधाचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.
बुधवारी (ता. ३१) पाली नगर पंचायत कार्यालयाजवळील प्रांगणात सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. मागील वर्षीही ३१ डिसेंबरला अंकुश आपटे यांच्या संकल्पनेतून २०० लिटर दुधाचे वाटप करण्यात आले होते. त्या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता.
चौकट :
अंनिसचाही पुढाकार
अनेक तरुण-तरुणी ३१ डिसेंबरला व्यसनाचा पहिला अनुभव घेतात व पुढे व्यसनाच्या आहारी जातात. या पार्श्वभूमीवर २८ डिसेंबर ते ३ जानेवारी या कालावधीत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे ‘चला व्यसनाला बदनाम करूया’ या मोहिमेअंतर्गत ‘दारू नको, दूध प्या’ हा उपक्रम राज्यभर राबवला जातो. गेल्या १६ वर्षांपासून ही मोहीम सातत्याने राबवली जात असून रायगड जिल्ह्यात या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती अंनिस रायगड जिल्हाध्यक्ष विवेक सुभेकर यांनी दिली.
कोट
व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांची व्यसनमुक्ती व्हावी, या उद्देशाने आयुष्य व्यसनमुक्ती केंद्राच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. याही उपक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून यंदाची थर्टी फर्स्ट दारूमुक्त आणि दूध पिऊन साजरी करा.
- अंकुश आपटे, व्यसनमुक्ती व सामाजिक कार्यकर्ते, पाली
