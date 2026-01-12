उपनगरध्यक्षपदी शेकापचा ॲड. मानसी म्हात्रे यांची निवड
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) : अलिबाग नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर उपनगराध्यक्षपदासाठी सोमवारी (ता. १२) निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. या निवडणुकीत शेकापच्या ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी भाजपचे ॲड. अंकित बंगेरा यांचा १७ विरुद्ध तीन मतांनी पराभव केला. उपनगराध्यक्ष म्हणून मानसी म्हात्रे यांची निवड झाल्याचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी जाहीर केले. यावेळी प्रदीप नाईक आणि जमाल सय्यद यांची स्वीकृत नगरसेवक पदी बिमाविरोध निवड करण्यात आली.
अलिबाग नगरपरिषदेचे निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील शेकाप व काँग्रेसच्या उमेदवार अक्षया नाईक या बहुमतांनी निवडून आल्या. तसेच नगरसेवक पदाच्या २० जागांपैकी १७ जागांवर महाविकास आघाडीचे तर एक जागेवर भाजप आणि दोन जागेवर शिवसेना (उबाठा) उमेदवार निवडून आले होते. यानंतर सोमवारी (ता. १२) उपनगराध्यक्ष पदाची निवड प्रक्रीया अलिबाग नगरपरिषदेच्या सभागृहात पार पडली. या निवडणुकीत शेकापकडून ॲड. मानसी म्हात्रे आणि भाजपच्या अंकित बंगेरा यांनी उपनगराध्यक्षपदासाठी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. दोन उमेदवार असल्याने निवडणूक घेण्यात आली. यात ॲड. मानसी म्हात्रे यांना १७ मते तर अंकित बंगेरा यांना तीन मते मिळाली. नगरपरिषद मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी उपनगराध्यक्ष म्हणून मानसी म्हात्रे यांची निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी शेकाप, काँग्रेस आघाडीची संख्याबळ जास्त असल्याने शेकापचे प्रदीप नाईक आणि जमाल सय्यद यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड करण्यात आली. नगराध्यक्षा अक्षया नाईक आणि शेकाप गटनेते प्रशांत नाईक यांनी त्यांना पुष्प गुच्छ देऊन अभिनंदन केले.
