पालीत ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
महिला, शेतकरी व सामान्य जनतेची विक्रमी उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. १५ (वार्ताहर)ः शासकीय योजना आणि महसूल विभागाच्या सेवा थेट जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ टप्पा क्रमांक १ ला पाली येथे प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मंडळ पालीच्या वतीने बल्लाळेश्वर गणपती मंदिरातील भक्त निवास क्रमांक १ येथे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात शेकडो महिला, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी उपस्थित राहून प्रशासकीय सेवांचा लाभ घेतला.
या शिबिरात सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, नामांतरण, वारस नोंद प्रक्रिया, उत्पन्न, जाती आणि निवासी दाखले अशा १५ हून अधिक सेवा महसूल विभागातर्फे एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत झाली.
या कार्यक्रमाला कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त रवी पाटील यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. या शिबिरास निवासी नायब तहसीलदार भारत फुलपगारे, महसूल नायब तहसीलदार ज्ञानेश्वर अडसुळे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक साजिद शेख, निवडणूक नायब तहसीलदार नकुल पोळेकर, तालुका कृषी अधिकारी, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सुखदेव वाढणकर, मंडळ अधिकारी अंकुश साळवे व गणेश साळुंखे, ग्राम महसूल अधिकारी विमल घोलवे यांच्यासह कृषी व भूमी अभिलेख विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
फोटो ओळ- पाली ः महाराजस्व समाधान शिबिरात उपस्थित लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सुधागड-पालीचे तहसीलदार उत्तम कुंभार. (छायाचित्र, अमित गवळे)
फोटो ओळ, पाली, शिबिरासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिला, शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते. (छायाचित्र, अमित गवळे)