मुंबई गोवा महामार्गावर प्रवाशांसाठी नागरी सुविधा केंद्र
महाड, ता. २६ (बातमीदार) : कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या सेवेसाठी जिल्हा प्रशासनाने घोषित केल्याप्रमाणे महाड विभागात मोहोप्रे या ठिकाणी मुंबई-गोवा महामार्गावर नागरी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे. या ठिकाणी गणेशभक्तांना सर्व सुविधा मिळणारा असून, ६ सप्टेंबरपर्यंत हे केंद्र सुरू राहणार आहे.
कोकणात जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांसाठी महामार्गातील विविध अडचणींसाठी हे नागरी सुविधा केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मागील काही वर्षांपासून या केंद्रांचा लाभ गणेशभक्तांना मोठ्या प्रमाणात झाल्याने यावर्षीदेखील हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या नागरी सुविधा केंद्रामध्ये पोलिस यंत्रणा, आरोग्य पथक, महसूल यंत्रणा वाहन दुरुस्ती आदी पथके २४ तास ६ सप्टेंबरपर्यंत कार्यान्वित राहणार आहेत. २५ ऑगस्टला महसूल प्रशासनामार्फत या केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने या केंद्राची निर्मिती करण्यात आली असून, निजामपूर, पाचाड ते दापोली आदी मार्गावर विशेष दक्षता पथक व केंद्रदेखील विभागामार्फत निर्माण करण्यात आले असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता महेश नामदे यांनी दिली. कोकणात जाण्यासाठी शनिवारपासूनच गणेशभक्तांची वर्दळ सुरू झाल्याचे चित्र मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पाहावयास मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाने या मार्गावरील अवजड वाहतूक २३ ऑगस्टपासूनच बंद केली आहे. यामुळे सुलभपणे गणेशभक्तांना आपल्या गावी जाणे शक्य होणार आहे. या नागरी सुविधा केंद्राचा लाभ कोकणात येणाऱ्या कोकणवासीय गणेशभक्तांना होणार आहे.
.......
फोटो - नागरी सुविधा केंद्र
