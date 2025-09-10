रायगड परिसरात बिबट्याची दहशत, वरंडोलीत बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन बैलांचा मृत्यू
वरंडोलीत बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन बैलांचा मृत्यू
महाड, ता. १० (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वरंडोली गावामध्ये बिबट्याने दोन पाळीव बैलांवर हल्ला करून त्यांना ठार केले आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
वरंडोली गावातील शेतकरी दयाराम निवगुणे आणि आनंद निवगुणे यांच्या प्रत्येकी एका बैलावर बिबट्याने हल्ला केला. यामध्ये एका शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून बिबट्याने हल्ला केला, तर दुसऱ्या शेतकऱ्याचा बैल रानात चरत असताना त्याचा बळी घेतला.
या घटनांमुळे शेतकरी रानात गुरे चारण्यासाठी किंवा शेतीच्या कामासाठी जाण्यास घाबरत आहेत. रायगड परिसरातील सुमारे २० गावांमध्ये या बिबट्याची दहशत पसरली असून, स्थानिक ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे त्वरित या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, वन विभागाने या घटनेचा पंचनामा केला असून, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. वन विभागाकडून नागरिकांमध्ये बिबट्याबाबत जनजागृतीही केली जात आहे, असे महाड वनक्षेत्रपाल आशीष पाटील यांनी सांगितले.
