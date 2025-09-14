महिलेच्या पोटातील काढली साडेतीन किलो वजनाची गाठ
महिलेच्या पोटातील काढली साडेतीन किलो वजनाची गाठ
महाड, ता. १४ (बातमीदार) : महाड ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अत्यंत कौशल्यपूर्ण शस्त्रक्रिया करून एका महिलेच्या पोटातील तब्बल साडेतीन किलो वजनाची गाठ यशस्वीरित्या बाहेर काढून तिचे प्राण वाचवले आहेत.
शर्मिला नरेश साळुंखे (वय ४६, रा. लोहारमाळ, ता. पोलादपूर, जि. रायगड) असे या महिलेचे नाव असून काही महिन्यांपासून ती पोटाच्या संबंधित गंभीर आजाराने त्रस्त होती. तपासणीदरम्यान सोनोग्राफी केल्यावर तिच्या गर्भाशयाजवळ मोठी गाठ असल्याचे निदर्शनास आले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शंतनू डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. ऋषिकेश कुलकर्णी व डॉ. भानुदास गिरी यांनी १२ सप्टेंबरला ही धाडसी व क्लिष्ट शस्त्रक्रिया पार पाडली. जवळपास दोन तास चाललेल्या या शस्त्रक्रियेदरम्यान साडेतीन किलो वजनाची गाठ यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आली. शस्त्रक्रियेच्या यशात भूलतज्ज्ञ डॉ. मेमन तसेच नर्सिंग ऑफिसर अजित राठोड, ऋतुजा गावडे, विद्या पालकर, निशा महामूनकर, प्रफुल आंबेकर, पूजा नांदगावकर यांच्यासह संपूर्ण आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
सामान्यतः अशा गाठी लहान स्वरूपाच्या (अंदाजे पाव किलोपर्यंत) असतात. मात्र या प्रकरणात गाठ मोठ्या प्रमाणात असल्याने शस्त्रक्रिया करणे अपरिहार्य होते, असे डॉक्टरांनी सांगितले. महाड ग्रामीण रुग्णालयात आता पूर्णवेळ स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती झाल्यामुळे महिलांनी खासगी रुग्णालयांचा आधार न घेता येथेच तपासणी व उपचार घ्यावेत, असे आवाहन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शंतन डोईफोडे यांनी केले. सोनोग्राफीमध्ये एवढी मोठी गाठ असल्याचे समजल्यावर मी घाबरली. मात्र ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांनी मला प्रेमाने व आपुलकीने विश्वास दिला. त्यांच्या या शस्त्रक्रियेमुळे मला नवजीवन मिळाले, असे शस्त्रक्रिया झालेल्या शर्मिला साळुंखे यांनी सांगितले.
.....
फोटो - महिलेवर करण्यात आलेले शस्त्रक्रिया
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.