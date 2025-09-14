ग्राम विकासाला चालना देण्यासाठी महाड येथे कार्यशाळा
ग्राम विकासाला चालना देण्यासाठी महाड येथे कार्यशाळा
महाड, ता. १४ (बातमीदार) : ग्राम विकासाला चालना देऊन शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान सुरू केले आहे. या अभियानअंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत कर्मचारी आणि ग्राम विकास दूत यांची कार्यशाळा पंचायत समिती महाड येथे १२ सप्टेंबरला घेण्यात आली.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान पंचायत समिती महाड कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे राबवून या क्रांती भूमीत ग्राम विकासाची नवी क्रांती घडवून आली पाहिजे, असे आवाहन भरत गोगावले यांनी यावेळी केले. या कार्यशाळेला ग्राम पंचायत सदस्यांसह काही ग्राम पंचायतीचे सरपंच आणि ग्राम पंचायत अधिकारी सहभागी झाले होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने पर्यावरण पूरक ग्राम विकास करण्यासाठी २०१६ पासून १७ शाश्वत विकास ध्येय निश्चित केले आहेत. त्या आधारे ग्राम विकास करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार यांनी ९ शाश्वत विकास संकल्पना तयार केल्या आणि केंद्र शासनाचे १५ वा वित्त आयोगमधील निधी खर्च करण्यासाठी त्या संकल्पना आधारीत आराखडे गावाने बनवून लोक सहभाग घेऊन आपल्या गावाचा विकास करावा, असे सांगितले होते. मागील ९ वर्षांमध्ये या शाश्वत विकास संकल्पनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्राम पंचायत स्तरावर कितपत यश मिळाले आहे. ते पडताळणी करण्यासाठी ग्राम पंचायत प्रगती निर्देशांक निश्चित करून, त्याआधारे पंचायतीने स्व:मुल्यमापन करावे, अशी ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निर्देशांकमध्ये सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतीला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देऊन राष्ट्रपतींचे हस्ते गौरविण्यात येते. महाराष्ट्रला मात्र या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारात अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे याचा अभ्यास करून या साठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय ग्राम विकास विभागाने घेतला आहे. १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान सुमारे १०० दिवसांचे हे अभियान आठ प्रमुख घटकावर राबविण्यात येणार आहे. अभियान कालावधीत केलेले कामाचे निर्धारित निकषाद्वारे १०० गुणांवर परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा सर्वोत्तम कामगिरी बजावणारे ग्राम पंचायती पुढील प्रमाणे विविध पुरस्काराने सन्मानित करून रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत.
