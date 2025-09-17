एसटी बसला वंरदजवळ अपघात
एसटी बसला वंरदजवळ अपघात
मुंबई-रामदास पठार प्रवासादरम्यान ३० जण जखमी
महाड, ता.१७ (बातमीदार): मुंबई-रामदास पठार एसटी बसला बुधवारी अपघात झाला. या दुर्घटनेत ३० प्रवासी किरकोळ जखमी असले चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ घडण्यापूर्वी टळला.
मुंबई-रामदास पठार बसचे स्टेअरिग जाम झाल्याने चालकाने प्रसंगावधान राखत वरंध गावाजवळ एका डोंगराच्या बाजूला असणाऱ्या साईडपट्टीवर बस थांबवली होती. यावेळी गाडीत २० शालेय विद्यार्थ्यांसह १२ प्रवासी प्रवास करीत होते. किरकोळ जखमी प्रवाशांवर वरंध येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष
ग्रामीण भागातील दुर्गम खेडोपाडी तसेच घाट रस्त्यावर धावणाऱ्या एसटी बस वारंवार बंद पडतात. याबाबत प्रवाशांकडून प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत केले जात असल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे.
