सिनेमॅटिक व्हिडिओ वेडिंग कार्यशाळेमध्ये ७४ छायाचित्रकारांचा सहभाग
महाड, ता. 21(बातमीदार) : रायगड फोटोग्राफर ॲण्ड व्हिडिओग्राफर असोसिएशन आणि महाड फोटोग्राफर ॲण्ड व्हिडिओग्राफर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिनेमॅटिक व्हिडिओ वेडिंग वर्कशॉप नुकतेच पार पडले. यामध्ये ७४ छायाचित्रकारांचा सहभाग घेतला. या कार्यशाळेसाठी निकॉन कंपनीचे एक्सपर्ट रंजन झिंगाडे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते.
सिनेमॅटिक वेडिंग व्हिडिओ तयार करण्यासाठी वापरात येणारे अत्याधुनिक कॅमेरे आणि तंत्रज्ञान याचा कसा वापर करावा, हे तंत्रज्ञान वापरून लग्न समारंभामधील छायाचित्रण करून त्याला एक भावनिक कथा म्हणून सादर कसे करावे आणि प्रकाश रचना आणि कॅमेऱ्याचा वापर करून सुंदर आणि आकर्षक दृश्ये कशी तयार केली जातात. हे सर्व छायाचित्रकारांना शिकता यावे यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. यामध्ये टेक्निकल डेमो सेशन, हँड्स ऑन एक्सपिरीयन्स, प्रश्नोत्तरे तसेच कॅमेऱ्यांचे अॅक्सेसरी सेशन सादर केले. त्याचप्रमाणे निकॉनचे नवीन मिररलेस कॅमेरे व लेन्सेस कसे वापराण्याबाबत माहिती दिली. या वर्कशॉपदरम्यान निकोन कंपनीचे नवनवीन मॉडेल छायाचित्रकारांना हाताळता आले. या कार्यशाळेला रायगड जिल्हा अध्यक्ष समीर भायदे, रायगड जिल्हासह सेक्रेटरी दीपक बडगुजर, जिल्हा कमिटी मेंबर अनिरुद्ध जोशी, महाड तालुका अध्यक्ष प्रितम सकपाळ व इतर सदस्य उपस्थित होते.
