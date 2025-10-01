शिरवली गावात अतिक्रमणासह पाणंद रस्त्यांचा आढावा
महाड, ता.१(बातमीदार)ः राज्य सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान सेवा पंधरवड्या अंतर्गत महाड तालुक्यातील शिरवली गावात नुकतीच अतिक्रमण व पाणंद रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीस महाडचे तहसीलदार महेश शितोळे यांच्यासह मंडळ अधिकारी करंजाडी, ग्राम महसूल अधिकारी शिरवली, तलाठी करंजाडी यांच्यासह शिरवली ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील तसेच गवाडी व शिरवली येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांनी गावातील मुख्य पाणंद रस्त्यांची पाहणी करताना अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी तहसीलदारांनी संबंधितांना तातडीने अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच ग्रामपंचायत व महसूल प्रशासनाने परस्पर सहकार्याने गावातील पाणंद रस्ते कायमस्वरूपी सुस्थितीत ठेवावेत, यावर भर देण्यात आला. ग्रामस्थांनीही अधिकाऱ्यांसमोर रस्त्यांच्या देखभालीसंबंधी काही अडचणी मांडल्या. त्यावर महसूल विभाग व ग्रामपंचायत स्तरावर योग्य तो समन्वय साधून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असे आश्वासन तहसील प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून गावोगावी अतिक्रमण निर्मूलन, शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्ते सुस्थितीत ठेवणे, तसेच महसूल सेवा लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
