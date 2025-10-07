नवान्न पौर्णिमेतून निसर्गापोटी कृतज्ञता
नवान्न पौर्णिमेतून निसर्गापोटी कृतज्ञता
रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामध्ये उत्साह
महाड, ता. ७ (बातमीदार) : निसर्गापोटी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये नवान्न पौर्णिमा आज उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्ताने घराच्या दरवाजावर फुलांचे तोरण, गुच्छ, जुड्या बांधून सन्मान करण्यात आला.
निसर्गाबद्दल वाटणाऱ्या कृतज्ञतेपोटी कोकणात निसर्गाशी निगडित असणारे विविध सण साजरे केले जातात. त्यापैकी एक म्हणजे नवान्न पौर्णिमा. यानिमित्ताने घर कार्यालय बाजारात नवान्नचे गुच्छ, जुड्या मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. यानिमित्ताने ग्रामीण भागात विशेषकरून शेतकरीवर्गामध्ये नवान्न पोर्णिमा साजरी होते. असे असले तरी शहरी भागातही परंपरा जोपासली जात आहे. याच दिवशी भातकापणी करून घरातील धान्याची झोडणी केली जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी नव्या तांदळाची खीर नैवेद्य म्हणून कोकणात दाखवली जाते. विशेष म्हणजे, घराच्या दाराला धान्याचे कोठार, गोठा, विहीर, तुळशी वृंदावन येथे नवान्नचे गुच्छ अथवा जोडीचे तोरण बांधताना निसर्गापोटी कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.
बाजारपेठांमध्ये लगबग
बाजारामध्ये भात, नाचणी, वरी अशा नवान्नच्या लोंब्या, सोबत आंब्याचे पान, कुरडूचे अथवा झेंडूचे फुल एकत्र करून त्याचा गुच्छ विकला जातो. ३० ते ५० रुपयांपर्यंत एक गुच्छ विक्री होत होता. ग्रामीण भागातील शेतकरी महिलांना रोजगार उपलब्ध होत असतो. पूर्वी उखळीमधून भात सडून तांदूळ काढला जात असे. आता नवीन धान्य गिरणीवरून भरडले जाते. बदलत्या परिस्थितीमध्येही रायगड जिल्ह्यामध्ये ही परंपरा जपली जात आहे.
कोकणातील मोठा सण
कोजागरी पौर्णिमा सर्वांनाच परिचित असते, परंतु नवान्न पौर्णिमेबाबत अनेकांना कमी माहिती असली तरी कोकणात घरोघरी ही पौर्णिमा साजरी होते. अश्विन महिन्यामध्ये पौर्णिमा जर दोन दिवस असेल, तर आदल्या दिवशीच्या रात्री कोजागरी आणि दुसऱ्या दिवशी नवान्न पौर्णिमा साजरी केली जाते. दिवसा नवान्न पौर्णिमा, त्याच रात्री कोजागरी पौर्णिमा साजरी होते.
