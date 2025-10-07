महाड नगर परिषदेतील प्रभागरचनेची आज सोडत
महाड, ता. ७ (बातमीदार) : महाड नगर परिषदेच्या २०२५ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याकरिता आज सोडत काढण्यात येणार आहे.
महाड नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद ओबीसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने खुल्या गटातील उमेदवारांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या आरक्षणाकडेदेखील सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दुपारी सर्व महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण काढले जाणारा असून आरक्षण काढण्यात आल्यानंतर ९ ऑक्टोबरला त्याची प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ९ ते १४ ऑक्टोबर यादरम्यान नागरिकांच्या यासंदर्भात काही हरकती व सूचना असल्यास त्या नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी कार्यालयामध्ये १४ ऑक्टोबरपर्यंत दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात असे या निवेदनात सूचित करण्यात आले आहे. हरकती व सूचना दाखल करणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक असल्यास सुनावणीकरिता उपस्थित राहण्यासाठी स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
-------------------------------------
इच्छुकांचे भवितव्य ठरणार
सोमवारी नगर परिषद नगराध्यक्षाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मागील चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना नगर परिषद निवडणुकीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नगर परिषदेच्या निवडणुका होत असून, या काळामध्ये रायगड जिल्ह्यातदेखील अनेक राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे अनेक दिग्गजांसह इच्छुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
