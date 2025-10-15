डिजिटल शुभेच्छापत्रांकडे वाढता कल
स्मार्ट फोनच्या युगात शुभेच्छापत्रांची मागणी घटली
महाड, ता. १५ (बातमीदार) ः डिजिटल शुभेच्छापत्रांची वाढती क्रेझ, वेगवेगळ्या ॲपचा वापर करून स्मार्ट फोनवर काही वेळातच तयार करता येणारी आकर्षक शुभेच्छापत्रे आणि शुभेच्छा देण्यासाठी समाजमाध्यामांचा वाढलेला वापर, या सर्वांचा परिणाम बाजारात मिळणाऱ्या शुभेच्छापत्रांच्या विक्रीवर होत आहे. या शुभेच्छापत्रांना आता पूर्वीप्रमाणे मागणी नसल्याने व्यापारी, पुरवठादार, छपाई व्यवसायिक यांनादेखील याचा फटका बसला आहे.
पूर्वी दिवाळीमध्ये अनेक जण अशा शुभेच्छापत्रांची वाट पाहात असत. काही वर्षांपूर्वी नववर्ष, नाताळ व दिवाळीनिमित्त आप्त-मित्रांना तसेच इतरांना सुंदर व अलंकारीत शब्दांत दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी बाजारात विविध प्रकारच्या शुभेच्छापत्रांची बाजारात चलती असत. दिवाळीच्या चार-पाच दिवस अगोदरपासून टपालाने शुभेच्छापत्रे येत असत. अनेक नामांकित कंपन्या या शुभेच्छापत्रांच्या व्यवसायात पुढे होत्या. तरुण ग्राहकांचा याला भरघोस प्रतिसाद मिळत असे. शुभेच्छापत्रे विक्रीतून दुकानदारही नफा कमवत. छपाई व्यवसायालाही गती मिळत असे, परंतु आता हे सर्व मागे पडत चालले आहे. समाजमाध्यमे व स्मार्ट फोनचा जमाना आल्यानंतर हे चित्र पालटले. आजच्या स्मार्ट फोनच्या युगात शुभेच्छापत्रांची मागणी खूपच घटली आहे. स्मार्ट फोनमुळे आजच्या काळात विविध प्रकारच्या समाजमाध्यमांचा वापर वाढला आहे. यावरील संक्षिप्त व सुंदर भाषा आणि सहजतेने फाॅरवर्ड करण्याची पद्धत यामुळे समाजमाध्यमांवर दिवाळी शुभेच्छा पाठवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. केवळ दिवाळीच नाही, तर इतर शुभेच्छांसाठीदेखील समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो. वेगवेगळे शुभेच्छापत्रके आपल्या फोटोसह डिजिटल स्वरूपात तयार करणारे ॲपदेखील उपलब्ध असल्याने वैविध्यपूर्ण शुभेच्छापत्र घरात बसून आपल्या मोबाईलवर तयार करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे बाजारातील शुभेच्छापत्रांची मागणी संपली आहे. पूर्वी काही लोकप्रतिनिधी, काही संस्था, संघटनांचे पदाधिकारी, बँका अशी शुभेच्छापत्रे पाठवत होते, परंतु तेही आता स्मार्टफोनचा वापर करत आहे. टपाल कार्यालयातही शुभेच्छापत्रांचे टपाल मोठ्या प्रमाणात येत असतात; परंतु तेही आता बंद झाले. काही वर्षांपूर्वी जमलेली ही शुभेच्छापत्रे अनेकांनी आता संग्रहित केलेली आहेत.
