सुट्टीच्या हंगामात कोकण रेल्वे सुसाट
बिगर पावसाळी वेळापत्रक लागू, गाड्या जलद गतीने धावणार
महाड, ता. २३ (बातमीदार) : कोकण रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांसाठी २१ ऑक्टोबरपासून बिगर पावसाळी वेळापत्रक लागू आहे. या निर्णयामुळे सर्व गाड्या जलद गतीने धावणार असून, सुट्टीच्या हंगामात कोकण रेल्वेचा प्रवास अधिक सुसाट होणार आहे.
कोकण रेल्वेमार्गावर पावसाळ्यात झालेले अपघात, दरड कोसळण्याच्या शक्यतेमुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव गाड्यांचा वेग मर्यादित ठेवला जातो. त्याचे स्वतंत्र पावसाळी वेळापत्रक जाहीर केले जाते. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असलेला हा कालावधी २१ ऑक्टोबरपासूनच संपुष्टात आणला गेला आहे. आता बिगर पावसाळी वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वीची रेल्वे ट्रॅक मार्गाची अत्यावश्यक कामे वेळेवर, प्रभावीपणे पूर्ण करण्यात आली आहेत. परिणामी, रेल्वेमार्ग जलद गतीसाठी सज्ज झाल्याने कोकण रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे. हा बदल पर्यटकांच्या पथ्यावर पडला असून मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर भागातून लाखो प्रवासी कोकणात येत असल्याने त्यांना फायदा होणार आहे.
प्रवासाच्या वेळेत बचत
मुंबई-कोकण तसेच दक्षिण भारत मार्गावरील प्रवास अधिक जलद होण्यास मदत होणार आहे. गाड्यांचा वेग वाढल्याने प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेष फायदा होणार आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार १० दिवस बिगर पावसाळी वेळापत्रक लागू झाल्याने नवीन वेळापत्रक निघण्यापूर्वी प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासून घ्यावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
