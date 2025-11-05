मोराच्या शिकारीचा मोह भोवला
मोराच्या शिकारीचा मोह भोवला
महाडमधील ऊसतोड कामगारांना हातनूर येथे अटक
महाड, ता. ५ (बातमीदार) ः सांगली जिल्ह्यातील हातनूर येथे दोन मोरांची शिकार करण्यात आली होती. या प्रकरणात ऊस तोडण्यासाठी गेलेल्या महाडमधील सहा कामगारांना वनविभागाने ताब्यात घेतले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील ऊसतोड मजुरांची टोळी हातनूर येथे दाखल झाली होती. ही टोळी शिकार करत असल्याचा संशय गावातील लोकांना आला होता. त्यामुळे ग्रामस्थ लक्ष ठेवून होते. शनिवारी (ता. १) रात्री अजित सोनटक्के यांच्या शेतात झाडावर बॅटरीचा उजेड दिसला. या वेळी शेतकऱ्यांनी तातडीने टोळीला घेरताना ताब्यात घेतले. या कामगारांनी मांस खाण्याच्या उद्देशाने दोन मोरांची शिकार केल्याचे आढळून आले.
-----------------------------------
गुन्हा दाखल
महाड तालुक्यातील वामन जाधव (वय ३६, रा. कुंभार्डे), रत्नाकर पवार (३९, रा. आंबवली), किशोर पवार (२२, रा. सापे), सचिन वाघमारे (२३), सत्यवान वाघमारे (२१) नितीन वाघमारेला (२०) अटक केली. तासगाव वनविभागाने वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
