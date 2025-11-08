रायगडावर शिवभक्तांचा जागर
मावळा प्रतिष्ठानच्या वतीने मशाल महोत्सव
महाड, ता. ८ (बातमीदार) ः स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी तसेच जिजाऊ मांसाहेब यांच्या समाधीस्थळाजवळ बुधवारी मशाल महोत्सव करण्यात आला. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्ताने मावळा प्रतिष्ठानच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात आला होता.
त्रिपुरारी पौर्णिमेचे औचित्य साधताना पाचाड येथील जिजाऊ मांसाहेब यांच्या समाधी ठिकाणी हजारो शिवभक्त एकत्र आले. किल्ले रायगड, गडदेवता शिरकाई देवीचे पूजन सायंकाळी पाच वाजता करण्यात आले. यानंतर गडावर दीपप्रज्वलन, महाआरती दीपोत्सव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला किल्ले रायगड परिसरातील विविध गावातील ग्रामस्थ सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
---------------------------
बक्षीस वितरण
दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमाचा समारोप हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या कार्यक्रमानंतर गडकोट बांधणी स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांचा बक्षीस वितरण सोहळा विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला.
