निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाडमध्ये संशयास्पद प्रकार
जादूटोण्याच्या चर्चांनी खळबळ; परिसरात भीतीचे वातावरण
महाड, ता. २६ (बातमीदार) : महाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात प्रचाराचा जोर वाढलेला असतानाच, चवदार तळे परिसरात संशयास्पद वस्तू आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. भर रस्त्यात आढळलेल्या काही वस्तूंमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, याबाबत शहरात जादूटोणा केल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
चवदार तळे परिसरातील ‘ट्युलिप’ इमारतीसमोरच्या रस्त्यावर मंगळवारी पहाटे नागरिकांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. या ठिकाणी नारळ फोडलेले, लाल कुंकू उधळलेले, काही तांत्रिक साहित्य, लाल भोपळा, त्यावर कुंकू आणि एक काळी बाहुली ठेवलेली आढळून आल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. सकाळी कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या नागरिकांना हे दृश्य दिसताच परिसरात भीतीचे सावट पसरले.
महाड तालुक्यात यापूर्वीही विधानसभा निवडणुकांच्या काळात असे प्रकार घडल्याच्या घटना चर्चेत राहिल्या होत्या. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा स्वरूपाचे प्रकार समोर येत असल्याने, हे प्रकार अंधश्रद्धा पसरवण्यासाठी की मतदारांमध्ये भीती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहेत, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
काही नागरिकांनी असा संशय व्यक्त केला आहे की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये गोंधळ व गैरसमज निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. तर काहींनी हा प्रकार समाजात अंधश्रद्धा पसरवणारा असल्याने प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असले तरी, अनेक जागरूक नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणी योग्य तपास करून सत्य परिस्थिती उजेडात आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.