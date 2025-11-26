माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी घेतली व्यापाऱ्यांची भेट
महाड, ता. २६ (बातमीदार) : महाड नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी आज महाड शहरातील बाजारपेठेत भेट देत व्यापारी वर्गाशी थेट संवाद साधला. शहरातील विविध दुकानदारांना भेटी देत त्यांनी त्यांच्या अडचणी, समस्या आणि मागण्या समजून घेतल्या आणि या सर्व प्रश्नांचे निराकरण करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
महाड शहरातील प्रमुख व्यापारी संकुलांमध्ये फिरत तटकरे यांनी व्यापाऱ्यांशी सदिच्छा संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस हनुमंत जगताप, जिल्हा प्रवक्ता धनंजय देशमुख, मुन्ना शिंदे, माजी नगरसेवक दिनेश जैन, साहिल हेलेकर, भाजपचे कौशिक पोरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. या दौऱ्यादरम्यान भर बाजारपेठेतील भगवानदास बेकरी येथे श्रेयश शेठ यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना पुष्पगुच्छ देत तटकरे यांनी शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला नगरसेवक पदाचे उमेदवार अक्षया हेलेकर आणि राजेश मुळे उपस्थित होते. व्यापारी वर्गाचा शहराच्या अर्थकारणात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे नमूद करत अनिकेत तटकरे म्हणाले, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी नेहमी सहकार्याची भूमिका राहील. येत्या काळात शहरातील वाहतूक, पार्किंग, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांबाबत ठोस उपाययोजना राबविण्यात येतील. महाड शहर भयमुक्त आणि निर्धारपूर्वक विकसित करण्याचा आराखडा आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात आणला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय दबावाला बळी पडू नका
माजी नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप यांनी केलेल्या विकासकामांचा उल्लेख करत तटकरे यांनी सांगितले की, उर्वरित प्रलंबित प्रकल्प नगरपालिकेच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेण्यात येतील. स्व. माणिक जगताप यांच्या स्वप्नातील महाड शहर साकार करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता मतदान करावे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप पुरस्कृत उमेदवारांना बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन शेवटी त्यांनी व्यापारी वर्गाला केले.
