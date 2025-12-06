संभाजी ब्रिगेडमार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये ‘गुड टच – बॅड टच’ जनजागृती
वाढत्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उपक्रम
महाड, ता. ६ (बातमीदार) : बालकांवरील लैंगिक शोषण व अत्याचारांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असताना, महाड तालुक्यातील वरंध येथील श्री छत्रपती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात संभाजी ब्रिगेडतर्फे ‘गुड टच – बॅड टच’ जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगड परिसरात मागील काही महिन्यांत बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर घटना उजेडात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम विशेष महत्त्वाचा ठरला.
या जनजागृती कार्यक्रमाला अंदाजे अडीचशे विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमावेळी संभाजी ब्रिगेड रायगड जिल्हाध्यक्ष वैभव हरिचंद्र सुर्वे, तालुकाध्यक्ष कैलास अटक, तालुका संघटक सुनील सुतार, मुख्याध्यापक नामदेव दिघे, महाड शहराध्यक्ष तथा समिती अध्यक्ष महेश मेहता, शहर सचिव संकेत रेणुसे, जिल्हा महिला आघाडी संघटक हर्षदा सुतार, तालुका उपाध्यक्षा वैष्णवी देशमुख, तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. हा उपक्रम संभाजी ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष प्रविण गायकवाड आणि जिल्हाध्यक्ष वैभव सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महिला व बालकल्याण समिती आणि दामिनी पथक, महाराष्ट्र पोलिस यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांना ‘चांगला स्पर्श’ आणि ‘वाईट स्पर्श’ यातील फरक समजावून सांगण्यात आला. कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिक अत्याचार झाल्यास भीती न बाळगता तत्काळ पालक, शिक्षक किंवा विश्वासू व्यक्तींना सांगण्याचे आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान जिल्हाध्यक्ष वैभव सुर्वे यांनी, बालकांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील ‘चौरंग’ शिक्षेचा नमुना अनुसरून कठोर कारवाई व्हावी, अशी तीव्र मागणी केली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पुढील काळात अशा जनजागृती कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढविण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
