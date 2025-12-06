राष्ट्रवादी, शिवसेना हाणामारीप्रकरणी दोघे अटक
राष्ट्रवादी, शिवसेना हाणामारीप्रकरणी दोघे अटक
महाड, ता. ६ (बातमीदार) : महाड नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांत झालेल्या हाणामारीप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
गोपालसिंह दानसिंह (वय ४३, रा. सोगर, ता. कुमेर, जि. भरतपूर, राजस्थान) व मनजोतसिंग तेजोदरसिंग अरोरा (वय २३, रा. पंजाबी कॅम्प, सायन कोळीवाडा, मुंबई) अशी अटक केलेल्यांची नावे असून या दोघांना पाच डिसेंबरला पहाटे अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. या हाणामारीत जप्त करण्यात आलेल्या पिस्तूलबाबत महत्त्वाची माहितीही समोर आली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी शंकर काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हाणामारीत वापरात आलेली पिस्तूल जम्मू–कश्मीरमध्ये नोंदणीकृत असून ती एका राजस्थानातील व्यक्तीची आहे. विशेष म्हणजे या हाणामारी पूर्वी तीन ते चार दिवस आधीच महाडमध्ये दाखल झाला होता. निवडणूक काळात शस्त्रे बाळगण्यास स्पष्ट बंदी असतानाही ही व्यक्ती शहरात फिरत होती; मात्र पोलिसांना याची पूर्वकल्पना नव्हती, असे सांगितले. शिवसेनेचे विकास गोगावले यांनी, जाबरे यांच्या अंगरक्षकाने पिस्तूल रोखून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर गोगावले समर्थकांनी हिसकावलेली ही पिस्तूल पोलिसांच्या स्वाधीन केली होती. तपासात तिचा परवाना जम्मू–कश्मीरचा असल्याचे व मालक राजस्थानचा असल्याचे निष्पन्न झाले. या हाणामारीत राष्ट्रवादीचे सुशांत जाबरे यांच्या ताफ्यातील दोन वाहनांची तोडफोड झाली. जप्त केलेल्या वाहनांपैकी एका वाहनातून लाठ्या, काठ्या व इतर साहित्य पोलिसांनी हस्तगत केले होते. पुढील तपास स. पो. निरीक्षक शिवराम खाडे करीत आहेत.
........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.