महाड क्रांतीभूमीत महामानवाला अभिवादन
महाड, ता. ७ (बातमीदार) ः ऐतिहासिक महाड क्रांतिभूमीत महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाणदिनी अभिवादन करण्यात आले. शहरातील विविध संघटनांच्या वतीने चवदार तळे येथे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यासाठी गर्दी झाली होती.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने महाडमधील तमाम आंबेडकरी अनुयायांच्या वतीने मेणबत्त्या प्रज्वलित करून आदरांजली वाहण्यात आली. सकाळपासून चवदार तळे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होण्यासाठी गर्दी झाली होती. शहरातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि शहरातील नागरिकांनी तसेच तालुक्यातील आंबेडकरी अनुयायांनी पुष्पहार अर्पण करत बाबासाहेबांच्या नावाचा जयघोष केला. प्रशासनाच्या वतीने प्रांताधिकारी पोपट ओमासे, तहसीलदार महेश शितोळे व मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर व सर्व विभागांचे अधिकारी या वेळी चवदार तळे येथे उपस्थित होते. राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनीदेखील चवदार तळे येथे येऊन महामानवाला अभिवादन केले. माजी नगराध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या स्नेहल, माजी नगराध्यक्ष संदीप जाधव, सुदेश कळमकर, वजीर कोंडीवकर तसेच तालुक्यातील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन सेना, भारिप बहुजन महासंघ अशा अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील या ठिकाणी अभिवादन केले. तालुक्यासह अनेक ठिकाणांहून आलेल्या भीमज्योतींचे स्वागतदेखील या ठिकाणी करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, क्रांतिस्तंभ या ठिकाणीदेखील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करत आदरांजली वाहण्यात आली.
