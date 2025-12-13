ते बक्षीस ठरले शेवटचे, पारितोषिक वितरण कार्यक्रमा दरम्यान विद्यार्थिनीचा मृत्यू
शाळेच्या कार्यक्रमात विद्यार्थिनीचा मृत्यू
महाड, ता. १३ (बातमीदार) ः कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या आंतरशालेय स्पर्धेसाठी अलिबाग येथून आलेल्या एका नववीतील विद्यार्थिनीचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रमादरम्यान मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना महाड येथे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांमध्ये शोकाकुल वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत विद्यार्थिनीचे नाव निधी समीर म्हात्रे असे आहे. ती कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज येथील शाळेत नववीमध्ये शिकत होती. कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध आंतरशालेय स्पर्धा महाड येथे यावर्षी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातून कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे अनेक विद्यार्थी महाड येथे दाखल झाले. १२ व १३ डिसेंबर अशा दोन दिवसांकरिता या स्पर्धा भरवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धेसाठी शहाबाज हायस्कूलची निधी म्हात्रे ही विद्यार्थिनी आली होती. आज दुपारपासून या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ सुरू होता. या कार्यक्रमादरम्यान निधीलाही बक्षीस मिळाले होते; परंतु हे तिचे अखेरचे बक्षीस ठरले. बक्षीस स्वीकारून परत येत असताना या विद्यार्थिनीला चक्कर आली व ती खाली कोसळली. तिला तातडीने एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. निधीच्या मृत्यूचे निश्चित कारण समजू शकले नाही. शाळेकडूनही पुढील कार्यक्रम थांबवण्यात आला. निधीचे पालक महाड येथे दाखल झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.