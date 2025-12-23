महाड नगरपालिकेची पाणीबिल थकबाकी माफ
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची जाहीर घोषणा; १७ कोटी रुपयांचा दिलासा
महाड, ता. २३ (बातमीदार) ः महाड एमआयडीसीकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून महाड नगर परिषद पाणी विकत घेत असून, या पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यातील तब्बल २७ कोटी रुपयांची रक्कम नगरपालिकेकडे थकीत होती. या थकबाकीपैकी १७ कोटी रुपयांची रक्कम माफ करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज महाड येथे केली. या निर्णयामुळे महाड नगरपालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असून आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महाड नगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकला असून, शिवसेनेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर तसेच आठ नगरसेवकांचा सत्कार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते, रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर यांनी महाड नगरपालिकेवरील पाणीबिल थकबाकीचा प्रश्न मांडला होता. त्यांच्या या मागणीची तत्काळ दखल घेत उदय सामंत यांनी थकीत २७ कोटी रुपयांपैकी १७ कोटी रुपये माफ करण्याची घोषणा केली. तसेच उर्वरित १० कोटी रुपयांची रक्कम पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने फेडण्याची सवलतही महाड नगर परिषदेला देण्यात आली. या सत्कार समारंभास शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, विजय खुळे, जिल्हा प्रवक्ते नितीन पावले, विजय सावंत, सुरेश महाडीक, शहरप्रमुख डॉ. चेतन सुर्वे आदी मान्यवर उपस्थित होते. रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनीही मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांपैकी तीन नगरपालिकांवर शिवसेनेची सत्ता आली असून, भविष्यात श्रीवर्धन नगरपालिकाही शिवसेनेकडे येईल, असे सूचक विधान त्यांनी केले. यावेळी नितीन पावले व जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर यांनीही आपले विचार मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सिद्धेश पाटेकर यांनी केले.
विरोधकांना दुर्बिणीची गरज
यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, महाड नगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र महाडमध्ये कितीही दादागिरी झाली तरी महाडकरांनी भरत गोगावले यांनाच स्वीकारले, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच शिवसेनेने राज्यात अनेक ठिकाणी केलेला विकास दिसत नसल्यास विरोधकांना चांगल्या दुर्बिणीची गरज आहे, असा टोला त्यांनी तटकरे यांना लगावला.
