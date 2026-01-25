महाडच्या अर्बन बँकेने सहकार क्षेत्रात ठसा उमटवला : खा. तटकरे
महाडच्या अर्बन बँकेने सहकार क्षेत्रात ठसा उमटवला : खासदार तटकरे
महाड, ता. २५ (बातमीदार) : सहकारी बँकांमध्ये अनेकदा आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार समोर येत असताना, दि. अण्णासाहेब सावंत को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक, महाडने सातत्यपूर्ण व पारदर्शक कामगिरीच्या जोरावर सहकार क्षेत्रात वेगळा ठसा उमटवला असल्याचे गौरवोद्गार रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी काढले.
दि. २२ जानेवारी रोजी बँकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण खासदार तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी महाडचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या व माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, बँकेच्या चेअरमन शोभा सावंत, व्हाइस चेअरमन मानसी मराठे, नीलिमा वर्तक तसेच संचालक मंडळ व कर्मचारी उपस्थित होते.
पारदर्शक नेतृत्वामुळेच बँकेने एक हजार कोटींच्या ठेवींचा टप्पा पार केला असल्याचे खा. तटकरे यांनी नमूद केले. यंदा बँक ९५ वा वर्धापनदिन साजरा करीत असून, आगामी शतक महोत्सव भव्य स्वरूपात साजरा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चेअरमन शोभा सावंत यांनीही बँकेच्या यशस्वी वाटचालीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले
....
लोकार्पण सोहळा प्रसंगी बोलताना खासदार तटकरे, सोबत शोभा सावंत व इतर.
