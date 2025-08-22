सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी एसआयटी स्थापन
सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी एसआयटी स्थापन
सुधीर हिरेमठ पथकप्रमुख
मुंबई, ता. २२ ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने बहुचर्चित सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरणात विशेष तपास पथकाची (आयआयटी) नियुक्ती केली. राज्य अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ पथकप्रमुख आहेत.
सीआयडीच्या नागपूर आणि नांदेड विभागाचे अधीक्षक अनुक्रमे अभिजित धाराशिवकार आणि अनिल गवाणकर यांची एसआयटीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी १८ ऑगस्टला या एसआयटीची स्थापना करताना परभणी जिल्हा वगळून आवश्यकतेनुसार अन्य अधिकारी, अंमलदारांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार हिरेमठ यांना दिले आहेत. हिरेमठ याआधी केंद्रीय अन्वेषण विभागात प्रतिनियुक्तीवर होते. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात परभणी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ काचेच्या पेटीत ठेवलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना करण्यात आली. त्याविरोधात शहरात आंदोलन सुरू झाले. १० डिसेंबरला पोलिसांनी लॉचा विद्यार्थी सोमनाथसह सुमारे ५० आंदोलकांना अटक केली. अटकेनंतर पोलिस कोठडीत असलेल्या सोमनाथचा संशयास्पद मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या झटक्याने सोमनाथचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला असला तरी प्राथमिक शवचिकित्सेत सोमनाथच्या शरीरावर अनेक जखमा आढळल्या. पोलिस कोठडीत झालेल्या अमानुष मारहाण आणि जखमांमुळेच त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.
