प्रभाग रचनेसंबंधित हरकती आणि सूचनासाठी ४ सप्टेंबरची मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबत हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागांच्या भौगौलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यासाठी आणि त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. प्रभागांच्या भौगौलिक सीमा प्रसिद्धीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा २२ ऑगस्ट २०२५ असून हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबरपर्यंत दुपारी तीन वाजेपर्यंत आहे. या हरकती व सूचना महापालिका आयुक्त यांच्याकडे निवडणूक कार्यालय अथवा संबंधित प्रभाग कार्यालयाचे मुख्यालय येथे सादर कराव्यात, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
