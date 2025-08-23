मुंबईकरांचा वेग वाढणार!
डिसेंबरअखेर मुंबई, ठाण्यातील चार मेट्रो मार्गिका सेवेत येणार; वाहतूक कोंडीमुक्त, गारेगार प्रवास होणार
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबईकरांच्या वाहतूक कोंडीमुक्त गारेगार प्रवासाचा वेग आणखी वाढणार आहे. सध्या मुंबईत तीन मेट्रो मार्गिका सुरू असून, त्यामध्ये डिसेंबरअखेर आणखी चार मेट्रो मार्गिकांची भर पडणार आहे. मेट्रो-९ दहिसर पूर्व-काशीगाव, मेट्रो-२ बी मंडाळे-डायमंड गार्डन, मेट्रो-४ आणि मेट्रो-४ बी या मार्गिकांची कामे अंतिम टप्प्यात असून, डिसेंबरअखेर प्रवासी सेवेत आणण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. तर मेट्रो-३ च्या वरळी-कफ परेड हा टप्पाही लवकरच सुरू केला जाणार आहे.
रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी लोकलमधील गर्दीने मुंबईकर बेहाल झालेले आहे. कामाने कमी आणि प्रवासाने जास्त थकवा येत असल्याचे सध्या चित्र आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मुंबईसह एमएमआरमधील वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एमएमआरडीएकडून नऊ मेट्रो मार्गिकांचे जाळे उभारले जात आहे. त्यापैकी चार मेट्रो मार्गिका टप्प्याटप्प्याने सुरू केल्या जाणार आहेत. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या धुव्वाधर पावसामुळे रस्ते आणि रेल्वेची लोकल सेवा कोलमडलेली असतानाच मेट्रो सेवा मात्र अखंडपणे सुरू होती. परिणामी पुढील चार महिन्यांत चार मेट्रो मार्गिकांचे पहिले टप्पे सुरू केले जाणार आहेत. त्याबाबतचे आवश्यक काम पूर्ण झाले असून, मेट्रोच्या चाचण्या सुरू असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
लोकलचा भार हलका होणार
सध्या मुंबईत अंधेरी-घटकोपर, अंधेरी पश्चिम-दहिसर-गुंदवली आणि आरे-वरळी या तीन मेट्रो मार्गिका सुरू आहेत. या मार्गांवरून दररोज आठ-नऊ लाख मुंबईकर प्रवास करीत आहेत. त्यामुळे लोकल ट्रेन, बेस्ट, रिक्षा-टॅक्सीवरील भार कमी झाला आहे. तसेच आणखी चार मेट्रो मार्गिका सेवेत आल्यानंतर लोकलवरील वाहतुकीचा भार हलका होणार आहे. तसेच प्रवाशांनाही वेगवान प्रवासाचा आनंद घेता येईल.
या मार्गिका सेवेत येणार
मेट्रो ९ दहिसर पूर्व ते काशीगाव (पहिला टप्पा)
- लांबी - ४.५ किलोमीटर (एकूण लांबी - १३.५ किलोमीटर)
- स्थानके - दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाडी, मीरा गाव, काशीगाव
- मेट्रोच्या सुरक्षा चाचण्या सुरू आहेत
- सदरची मार्गिका मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७ ला कनेक्ट होणार असल्याने पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
- पूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च - ६,६०७ कोटी रुपये
मेट्रो-२ बी मंडाळे ते डायमंड गार्डन (पहिला टप्पा
- लांबी - ५.३ किलोमीटर (एकूण लांबी - २३.६ किलोमीटर)
- स्थानके - मंडाळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन
- सध्या मेट्रो ट्रेनच्या वेगवेगळ्या चाचण्या सुरू आहेत
- पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणारी मंडाळे ते अंधेरीदरम्यानची ही महत्त्वपूर्ण मार्गिका असून, पहिल्या टप्प्यामुळे रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना फायदेशीर ठरेल.
- संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च - १०,९८६ कोटी रुपये
-------
मेट्रो-४ आणि ४- ए कॅडबरी ते गायमुख (पहिला टप्पा)
- लांबी - ५.३ किलोमीटर (एकूण लांबी - ३५ किलोमीटर)
- स्थानके - कॅडबरी, माजीवाडा, कापूरबावडी, मानपाडा, टिकुजिनीवाडी, डोंगरी पाडा, विजय गार्डन, कासारवडवली, गोवनीवाडा, गायमुख
- ठाणे आणि घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासाठी उपयुक्त ठरणार
- प्रकल्पाचा एकूण खर्च - १५,५४८ कोटी रुपये
मेट्रो-३ वरळी-कफ परेड
मुंबईतील पहिला भुयारी मेट्रो प्रकल्प असलेल्या आरे-कफ परेड या मेट्रो ३च्या वरळी ते कफ परेड या सुमारे नऊ किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून, लवकरच सेवेत येणार आहे.
