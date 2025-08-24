टीओडी मीटरधारकांना कोट्यवधींची सवलत
टीओडी मीटरधारकांना कोट्यवधींची सवलत
दिवसा विजेच्या वापराचा ग्राहकांना फायदा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : वीजग्राहकांकडून दिवसा वापरल्या जाणाऱ्या विजेवर प्रतियुनिटमागे ८० पैशांची सवलत वीज नियामक आयोगाने जाहीर केली आहे. त्यासाठी दिवसाच्या वीज वापराचे मोजमाप करणारा टीओडी मीटर बसवणे आवश्यक आहे.
महावितरणच्या भांडुप परिमंडळात तीन लाख ८३ हजारहून अधिक टीओडी मीटर बसले असून, संबंधित ग्राहकांनी दिवसा वापरलेल्या विजेवर तब्बल एक कोटी दोन लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे टीओडी वीजमीटर बसवलेल्या ग्राहकांचे वीजबिल कमी येण्यास मदत झाली आहे.
महावितरणच्या भांडुप परिमंडलात टीओडी मीटरचा वापर करून वीजबिलात सवलत घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. ऑगस्ट महिन्यात सद्यस्थितीत एकूण दोन लाख ३७ हजार ग्राहकांनी ८० लाख ७१ हजार रुपयांची सवलत घेतली आहे.
महिना - जुलै
मंडळ ग्राहकसंख्या टीओडी सवलत
पेण मंडळ ४६,४५८ ३ लाख ५७ हजार रुपये
ठाणे मंडळ ४०,१८७ ७ लाख ६२ हजार रुपये
वाशी मंडळ ५९,५९९ १० लाख २७ हजार रुपये
महिना - ऑगस्ट (सद्यस्थिती)
मंडळ ग्राहकसंख्या टीओडी सवलत
पेण मंडळ ८६,४९२ १६ लाख १२ हजार रुपये
ठाणे मंडळ ७५,६२८ ३४ लाख ०३ हजार रुपये
वाशी मंडळ ७४,८८६ ३० लाख ५६ हजार रुपये
एकाच महिन्यात टीओडी मीटर वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येमध्ये सरासरी ९१ हजार एवढी वाढ झाली असून, भांडुप परिमंडळात माहे जुलै व ऑगस्ट मिळून तीन लाख ८३ हजार २५० ग्राहकांनी एक कोटी दोन लाख रुपयांची टीओडी सवलत मिळवली असल्याचे भांडुप परिमंडळाचे मुख्य अभियंता संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
