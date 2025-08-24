मेट्रो स्थानकातून मंत्रालयासाठी सबवे
मुंबई, ता. २४ : मेट्रो-३ मार्गावरील भूमिगत असलेल्या विधान भवन स्थानकातून मंत्रालय, विधान भवन आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीत थेट जाता येणार आहे. सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मेट्रो स्थानकातून सहजपणे मंत्रालयात प्रवेश मिळावा यासाठी ‘एमएमआरसीएल’कडून तब्बल ३०६ मीटर लांबीचा सबवे तयार केला जाणार आहे. त्याचे काम सुरू असून, डिसेंबरअखेर ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबईत दाटीवाटीचे ठिकाण असल्याने एमएमआरसीएलकडून भुयारी मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्याच्या अखेरच्या वरळी-कफ परेड या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, या मार्गावरील स्थानकात प्रवाशांना सहजपणे प्रवेश करता यावा, म्हणून एमएमआरसीएलकडून मंत्रालयाजवळ सबवे उभारला जात आहे. त्याच्या पायलिंगचे काम पूर्ण झाले असून, खोदकाम ५९ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे हे काम डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन एमएमआरसीएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या सबवेमध्ये दोन वेगवेगळ्या मार्गिका असणार आहेत. एक मार्गिका सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राखीव असेल, तर दुसरी मार्गिकेवर नागरिकांना मंत्रालय आवारातून बाहेर जाता येणार आहे. स्थानकातून मंत्रालयात येण्यासाठी त्यांना परवानगी असणार नाही.
