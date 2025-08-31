मिठानगरच्या राजाला टिशू पेपरचा साज!
मिठानगरच्या राजाला टिश्यू पेपरचा साज!
- पर्यावरण संवर्धनासाठी सव्वा लाख पेपर वापरून साकारला २५ फूट उंचीचा गणराया
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच सार्वजनिक गणपती मंडळांकडून आगळीवेगळी आरास, आकर्षक गणपती मूर्ती साकारण्यावर भर दिला जातो. मात्र त्याला गोरेगाव पश्चिमेकडील बाल मित्रमंडळ अपवाद असून, मिठानगरचा राजा अशी ओळख असलेल्या त्यांच्या गणपतीची मूर्ती तब्बल सव्वा लाख टिश्यू पेपरचा वापर करून बनवली आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी उभारलेली ही सुमारे २०० किलो वजनाची मूर्ती आहे. ही पर्यावरणपूरक आगळीवेगळी मूर्ती पाहण्यासाठी भक्तांकडून मोठी गर्दी होत आहे.
मिठानगरच्या राजाला २६ वर्षांची परंपरा असून, गेली २५ वर्षे त्यांच्याकडून पीयूपीची मूर्ती तयार केली जात होती. मात्र पीयूपीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे प्रदूषण होत असल्याने पर्यावरण विभाग आणि मुंबई महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचे आवाहन केले जाते. त्याची दखल घेत बाल मित्रमंडळाने मूर्तिकार राजेश मयेकर यांच्या मदतीने तब्बल २५ फूट उंचीची टिश्यू पेपर आणि कागदी पुठ्ठा वापरून आकर्षक मिठानगरच्या राजाची मूर्ती तयार केली असल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष ऋषिकेश पालकर यांनी सांगितले. ही मूर्ती तयार करण्यासाठी पाच कारागीर एक महिना अविश्रांत मेहनत घेत होते.
सामाजिक उपक्रमांची जोड
यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करतानाच मंडळाने त्याला सामाजिक उपक्रमांची जोड दिली आहे. त्यानुसार आरोग्य तपासणी, वेगवेगळ्या स्पर्धा, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, मातीच्या वस्तू बनवण्याची स्पर्धा, महाप्रसाद अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. तसेच वर्षभर मंडळाकडून वेगवेगळे सामाजिक कार्यक्रम केले जातात.
१०० जणांची मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया
विभागातील १०० गरजू नागरिकांची मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मंडळाच्या वतीने गणेशोत्सव काळात केली जाणार आहे. तसेच त्यांना चष्म्याचे वाटपही करण्यात येणार आहे. जुहू येथील लोटस आय हॉस्पिटलच्या सहकार्याने हा उपक्रम पार पाडला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.