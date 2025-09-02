आमची उपासमार केली, पण आज ताजसमोर आम्ही जेवणावळी घालतोय!
ताजसमोरच मराठा आंदोलकांची जेवणावळी
जेवण वाटपासाठी गाड्यांची रांग
बापू सुळे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : आरक्षणासाठी मुंबईत आलेला गरजवंत मराठा समाजाची सरकारने पहिल्याच दिवशी येथील हॉटेल, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बंद ठेवून आमची उपासमार केली, पण सरकारने आम्ही येथे हौस म्हणून जेवायला आलो नाही, तर आरक्षणासाठी आलो आहोत, आम्हाला तुम्ही एक दिवस उपाशी ठेवले, पण आज आम्ही पंचतारांकित ताज हॉटेल समोरच येथील गोरगरिबांसह आंदोलकांसाठी जेवणावळी घालतोय. कोण जेवण घेतोय हे आम्ही पाहत नाही, तर त्याला लागलेली भूक जाणत आहोत. त्यामुळे कितीही लोकं आली तरी जेवण कमी पडू देणार नाही, असा दांडगा उत्साह आज ताज हॉटेलच्या रस्त्यावर दिसला.
मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो मराठा बांधवांनी आझाद मैदानासह फोर्ट परिसरात ठिय्या मांडला आहे. येथे जागा अपुरी पडत असल्याने अनेक आंदोलक गेट वे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव्ह, गिरगाव चौपाटीसह वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खाण्यापिण्याची गैरसोय होऊ नये. म्हणून आंदोलकांच्या गाड्या जेवण आणि पाणीवाटपासाठी ठिकठिकाणी उभ्या करण्यात आल्या आहेत. गेट वे ऑफ इंडियापासून रेडिओ क्लब जेटीपर्यंतच्या संपूर्ण रस्त्यावर सदरच्या गाड्या उभा केल्या असून, आंदोलकांसह येईल, त्याला जेवणवाटप करत असल्याचे शंकर कदम यांनी सांगितले.
फळांचा सुग्रास
आंदोलकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून केळी, पेरू, सफरचंद आशा वेगवेगळ्या फळांचे वाटप केले जात आहे. त्याचबरोबर बिस्किटे, फ्रुटी, ताकाचेही मोठ्या प्रमाणात वितरण केले जात आहे.
आम्ही हौस म्हणून मुंबईला जेवायला आलो नव्हतो, पण सरकारने पहिल्या दिवशी आमची उपासमार केली; मात्र आम्ही तसे करत नाही. लोकं स्वप्न म्हणून ताज हॉटेलमध्ये जेवायला येतात. त्यासमोरच आम्ही जेवणावळी घालत आहेत. सरकारने आम्हाला कमी समजू नये.
- ब्रम्हा पंडित, जालना, आंदोलक
गावखेड्यात राहणारा हा मराठा समाज मोठ्या तयारीने मुंबईला आला आहे. आज आम्ही आख्या मुंबईला जेवण-पाणी देत आहेत. आंदोलन सुरू राहील तेवढ्या दिवस आमची जेवण सेवा सुरूच राहणार आहे.
- विकी पाचांगरे, बीड, आंदोलक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.