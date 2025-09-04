विवेकानंद महाविद्यालयाच्या चिपचा सन्मान
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मुंबई विद्यापीठाचे पाऊल
विवेकानंद महाविद्यालयाच्या कामगिरीची पंतप्रधानांकडून दखल
मुंबई, ता. ४ ः मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेने तयार केलेली स्वदेशी बनावटीची चिप भारताच्या तांत्रिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘सेमीकॉन इंडिया २०२५’मध्ये ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आली. संस्थेच्या या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे देशाच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रात शिक्षण संस्थांचे योगदान अधोरेखित झाले आहे.
भारत सरकारच्या ‘चिप्स टू स्टार्टअप’ (सी२एस) कार्यक्रमांतर्गत विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या प्राध्यापकांनी ही प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर (पीजीए) आयसी चिप विकसित केली आहे. मोहाली येथील सेमीकंडक्टर लॅबोरेटरीमध्ये १८० एनएम सीएमओएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती तयार करण्यात आली. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ८२.५९ लाखांचे अनुदान मिळाले आहे. ही चिप उच्च तंत्रज्ञान, वैद्यकीय तसेच संरक्षण उपकरणांमध्ये सिग्नल प्रोसेसिंग आणि संगणक आधारित सिस्टीमसाठी उपयुक्त आहे.
----
राष्ट्रीय विकासात महत्त्वाची भूमिका
संस्थेचे हे यश मुंबई विद्यापीठासाठी अभिमानास्पद असून, आत्मनिर्भर भारताला बळकट करणारे आहे. देशातील शिक्षण संस्था संशोधन आणि नवनिर्मितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
