कंत्राटदारांची शिथिलता देण्याची पालिकेकडे मागणी
मुंबई, ता. ७ : पालिकेने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर त्यांच्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रक्तपेढी, कॅथ लॅब, एमआरआय आणि सीटी स्कॅनसारख्या प्रगत सेवांसाठी निविदा काढल्या आहेत, परंतु निविदापूर्व बैठकीत अनेक कंत्राटदारांनी कराराच्या अटींवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पालिकेला निविदेची तारीख वाढवावी लागली आहे. काही अटी शिथिल करण्याची योजनादेखील आखली जात आहे.
पालिकेने ७ ऑगस्ट रोजी सहा उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रक्तपेढी, तीन रुग्णालयांमध्ये कॅथ लॅब, चार रुग्णालयांमध्ये एमआरआय आणि सीटी स्कॅन, पाच रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेंटर आणि सात रुग्णालयांमध्ये सोनोलॉजी पीपीपी अंतर्गत नागरी आरोग्य सहकार्यअंतर्गत सुरू करण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख २८ ऑगस्ट होती.
आरोग्य विभागाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निविदापूर्व बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि कंत्राटदारांनी काही अटींवर आक्षेप घेतला. अटी बदलण्याची किंवा शिथिल करण्याची मागणी पालिकेकडे केली आहे.
कंत्राटदारांनी बैठकीत सांगितले की, निविदेत एमआरआय तपासणीसाठी तीन टेस्ला मशीन अनिवार्य करण्यात आली आहे, तर ही मशीन खूप महाग आहे आणि पालिकेने निश्चित केलेल्या दराने ते त्यांची किंमत वसूल करू शकणार नाहीत. त्यांनी असेही नमूद केले की, पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फक्त १.५ टेस्ला मशीन वापरली जात आहे, जी रोगांचे निदान करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे तीन टेस्ला मशीनची अट काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या नियमांनुसार रक्त घटक वेगळे करणाऱ्या रक्तपेढींसाठी पुरेशी जागा नसल्याची समस्या समोर आली आहे.
पालिका आता यासाठी अतिरिक्त जागा देण्याची योजना आखत आहे. दुसरीकडे, कॅथ लॅबबाबत, कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की, सरकारी आरोग्य योजनांमधून पैसे मिळण्यास वेळ लागतो, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. पालिकेने सोनोग्राफीसाठी २४ तास सेवा देण्याचे सांगितले आहे. कंत्राटदारांनी २४ तासांऐवजी वेळ कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळेच, पालिकेने निविदा भरण्याची तारीख १८ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
यासंदर्भात, उपनगरीय रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत पवार म्हणाले की, कंत्राटदारांकडून काही प्रश्न आहेत आणि त्यांच्या मागणीनुसार निविदा भरण्याची तारीख वाढविण्यात आली आहे.
कॅथ लॅब आवश्यक
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक अँजिओग्राफीसाठी पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत, बोरिवली भगवती, वांद्रे भाभा आणि कुर्ला भाभा येथे कॅथ लॅब सुरू केल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयावरील भार कमी होईल आणि उपनगरात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घराजवळ ही सेवा मिळेल. अशा परिस्थितीत, ही सेवा जितक्या लवकर सुरू होईल तितकाच गरिबांना फायदा होईल. कारण, या उपचारांमध्ये सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत उपचार उपलब्ध होतील.
हा तोट्याचा करार नसावा
पालिकेच्या निविदांना मिळालेला प्रतिसाद खूप चांगला आहे, पण निविदांच्या अटी अशा आहेत की कंत्राटदारांसाठी तोटा होऊ शकतो. म्हणून, कंत्राटदारांना पालिकेने तीन टेस्लाऐवजी १.५ टेस्ला एमआरआय मशीनची अट ठेवावी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यावर पालिका जवळपास सहमत आहे. २४ तासांच्या सोनोग्राफीमध्येही, कंत्राटदारांना तीन शिफ्टमध्ये डॉक्टर ठेवावे लागतील, अशा परिस्थितीत ते महागदेखील पडेल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
